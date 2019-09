Další kolo za sebou má fotbalová I. A třída. Neštěmice i díky čtyřem brankám Jana Čisára zdemolovaly Černovice 9:2, další dvě branky za Střekov si připsal Dominik Dvořák.

Jan Čisár (ve vínovočerném) z Neštěmic | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Čtyřmi brankami řídil Jan Čisár vysokou výhru Neštěmic nad Černovicemi v poměru 9:2. Domácí měli drtivý nástup, už po 20 minutách vedli 4:0, úvodní dějství ovládli dokonce 7:0. „Soupeř měl na začátku i smůlu a my štěstí. Oni trefili snad tři nebo čtyři tyče ze standardních situací, po naší třetí brance bylo po zápase. Kdyby to ale skončilo třeba 7:4, nikdo by se asi nedivil. Pořád máme mezery ve hře dozadu,“ zhodnotil autor jedné z domácích tref David Kubala.