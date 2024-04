Hraj to svoje, to bude stačit. Pokyny, které kdysi Jan Malec dostával od trenéra…

Brná totiž už po třinácti minutách hry šla do dvoubrankového vedení, když se ve 12. a ve 13. minutě prosadili Demčenko a Zeman. Za tohoto stavu se šlo v poločase i do kabin.

„Bohužel brzy jsme prohrávali po dvou individuálních chybách. Brná má zkušené mužstvo a dokázala to hned potrestat. Hodili jsme to za hlavu a do druhé půlky udělali personální změny. A to se vyplatilo,“ popisoval asistent mosteckého trenéra Jiří Lovíšek.

Dlouho se hrálo bez branek, pak se Most nadechl k nebývalé jízdě – v 75. minutě snížil Smitka, o dvě minuty později srovnal Hopi a minutu nato stejný hráč dostal hosty do vedení. V první minutě nastavení pak dával čtvrtou branku baníkovců Kavický. Hotovo! Na tenhle kulomet nenašli domácí štít.

Deutsch po cenné výhře: Kluky jsem varoval, že nás v Krupce nečeká nic lehkého

„Pomalu jsme se do toho dostali a v závěru zápasu už jsme byli jasně lepší. V prvním poločase nás trápila přechodová fáze, v tom druhém se to hodně zlepšilo. Je to příjemné nabuzení před středečním pohárem, kde bychom chtěli letos dojít dále než v předchozích letech,“ plánuje Lovíšek.

V Brné panovalo pochopitelně rozčarování, podruhé za sebou. „Musím se opakovat, opět to nechápu. Měli jsme perfektní vstup do utkání, mohli jsme zvýšit ještě i na 3:0. Pak jsme ale dostali gól z rohu a Most během chvíle zvrátil celé utkání. Bylo to strašně rychlé, opět mi hlava nebere, jak si můžeme nechat vzít tak dobře rozehraný zápas,“ láteřil opět sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

FOTO: V polopralese padaly góly. Činili se Stožický, Rybyšár, Doskočil i Coubal

„Most nehrál špatně, má mladý běhavý tým, ale měli jsme to zvládnout naší zkušeností. Body měly zůstat doma, což se ale bohužel opět nestalo,“ litoval.

Hlavní problém viděl především ve vůli po vítězství. „Už v Proboštově do toho dal soupeř srdce, my ne. Teď to bylo podobné. Hráli jsme si s míčem na kopačkách, ale od stavu 2:0 se nám nepodařilo jít pořádně do zakončení. Jako bychom to chtěli od 13. minuty jen dohrát,“ kroutil hlavou. „Pokud budeme pokračovat v těchto výkonech dál, obávám se nejen o první ale i o druhé místo.“