„Když se podíváte na tabulku, máme něco lehce přes 1,2 nebo 1,3 vstřeleného gólu na zápas. Často jsme šli do utkání s tím, že si to se soupeřem chceme rozdat na férovku, jenže to teď ani nelze. Kvůli dlouhodobějším zraněním nám chybí šest hráčů ze základu, takže to doplňujeme o náhradníky, lidi z béčka a z dorostu. Na hřišti pak jde znát, že o sobě ne vždy tolik víme,“ vyprávěl po zápase.

Jiskra tak tentokrát vsadila na obranu a sázka jí vyšla. „Přistoupili jsme k tomu hodně defenzivně, vzadu jsme to zavřeli a čekali na brejky, což se nám nakonec vyplatilo. Řekl bych, že nás soupeř možná trochu podcenil, jelikož v první půli se hrál vyrovnaný duel, možná jsme byli i o kousek lepší. Po přestávce ale Hostovice prostřídaly a my jsme s tím měli obrovské problémy. Poslali tam pár šikovných kluků do ofenzivy, nám se navíc zranil brankář Jirka Ondrka. Dokázali jsme to ale udržet a na penalty urvat druhý bod. Věřím, že to pro nás bude odrazový můstek,“ dodal Moravec.

„Zápas se nám bohužel vůbec nepovedl. Byl to spíš boj než fotbal. Ačkoliv jsme se tomu chtěli vyvarovat, jsme byli od začátku tak trochu jako se zataženou ruční brzdou,“ litoval ztráty dvou bodů hostující lodivod Jaroslav Dvořák. „Ve druhém poločase jsme měli nějaké šance ale tentokrát nám to tam prostě nepadlo. Domácí hráči měli také příležitosti a to hlavně v závěru zápasu, když jsme hru ve snaze rozhodnout otevřeli. Naštěstí hlavně Guth dokázal na poslední chvilky tyto situace hasit," pokračoval v hodnocení.

„Penalty o bonusový bod byly takovým odrazem našeho zmaru v tomto zápase a tři ze čtyř jsme nedali. Pro někoho je bod málo, já to beru. Tahle facka by nám mohla do zbývajících zápasů podzimu jenom pomoci," bral i porážku jako jistý druh úspěchu. „Domácím gratuluji k výhře a přeji posun tabulkou směrem nahoru. Nemyslím si, že tohle je tým, který by měl být poslední," uzavřel.