„Na toto utkání jsem se moc těšil, protože soupeře znám a vím, že letošní sezonu začali velmi dobře a hlavně se snaží hrát fotbal a ne žádného zanďoura,“ líčil domácí kouč Jan Deutsch. „Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože Honza Deutsch nás bude mít výborně nadšené. Přesto jsem si chtěl od nich odvézt body,“ přidal svůj pohled libouchecký trenér Václav Strádal.

Zápas připomínal spíše boj, na čemž se shodli oba trenéři. Hra se trochu zrychlila a otevřela po trefě Reischela, na 2:0 dával brzy poté z penalty Lácha. Řezníček však ještě do půle snížil, po hodině hry už to bylo 2:2.

„Řekl bych, že do 75. minuty to bylo hodně vyrovnané, ale pak si myslím, že jsme měli více ze hry a více standardek. Z jedné z nich jsme nakonec i rozhodli,“ dodal Deutsch. „Já nechám raději stranou komentář k rozhodčím, ale co mě štve je, že dostaneme gól v 90. minutě ze standardní situace od nejmenšího hráče na hřišti. To je pro mě prostě nepochopitelné,“ kabonil se Strádal. Tři body Neštěmicím, jež se dotáhly o skóre na čelo tabulky, totiž zařídil v 88. minutě Samer Al-Eraidi.

Debakl 0:8 v Rumburku obdrželi fotbalisté Chuderova, u kterých už třetí zápas po sobě chyběl na lavičce trenér Petr Čítek, jenž podle některých zdrojů na funkci rezignoval. Kvůli podezření na koronavirus v týmu nehrál Střekov, jenž měl nastoupit v Proboštově.

1.A třída dospělých, 7. kolo:

FK Český Lev Neštěmice - TJ ČSAD Libouchec 3:2

branky: 15. Reischel, 34. z pen. Lácha, 88. Al-Eraidi - 26. Řezníček, 63. vl. Bernášek



Rumburk - FK Chuderov 8:0

Branky: 7. Chlada, 10. Vít, 29. Vít, 33. Chlada, 60. Ruszó, 72. Ruszó, 88. Demeter, 89. Demeter



Proboštov - TJ Střekov - odloženo