Hraj to svoje, to bude stačit. Pokyny, které kdysi Jan Malec dostával od trenéra…

„Říkal jsem klukům, že to nebude nic jednoduchého. Hodně lidí kolem pouštělo takové ty řeči že v Krupce to jsou jasné tři body, ale upozorňoval jsem tým, že soupeř na jaře boduje, udělala se tam parta kluků a rozhodně to nebude jednoznačný zápas,“ líčil trenér Neštěmic Jan Deutsch.