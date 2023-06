Svěřenci trenéra Emila Rilkeho ovládli soutěž poměrně suverénně, prvenství mohli slavit už tři kola před koncem. V závěrečném duelu doslova rozprášili mládež FK Ústí nad Labem 7:2, čímž ji pravděpodobně odsoudili k sestupu o patro níž. To už ovšem hráči mistra věděli, že ačkoliv budou oslavy krajského titulu velké, divizi si nezahrají.

„Myslím, že jsme soutěž projeli suverénně a vyhráli jsme ji zcela zaslouženě,“ řekl sportovní manažer Brné Martin Vrtiška, který přiznal, že klub už nyní pracuje na posilách. „Přemýšlíme, jak vhodně doplnit tým pro příští ročník. Něco už vyjednaného máme, uvidíme, koho se skutečně podaří přilákat. Určitě bychom potřebovali posílit v defenzivě, jelikož jsme velice útočně laděný tým,“ nastínil.

DIVIZE V BRNÉ ZATÍM NEBUDE

Zároveň ovšem přiznal, že v Brné se v příští sezóně čtvrtá nejvyšší soutěž hrát nebude. Popřel ale, že by důvodem byl nedostatek financí. „Máme za sebou podporu silného partnera, pana Štráchala a firmu Insky, takže z tohoto důvodu to opravdu není. Na postupu se ale jednomyslně neshodla kabina, proto zůstáváme i pro příští rok v krajském přeboru.“

Rozhodnutí Brné navíc znamená nepříjemnost pro celky ze spodních pater všech krajských soutěží. Absence postupujícího by totiž znamenala, že nováčkovi padajícímu z divize musí uvolnit místo jeden tým navíc. V praxi by to znamenalo sešup FK Ústí/Domoušice do I. A třídy, i ve druhé nejvyšší krajské soutěži by se ale poroučelo více týmů, stejně jako v I. B třídě, z níž by šlo ve dvou skupinách do okresních přeborů celkem až osm celků. Dodatečného Černého Petra by si tak vytáhl Střekov.