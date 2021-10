Právě Rokos dvěma góly v posledním kole přispěl k výhře svých barev nad posledním Střekovem. Výhra 4:0 nad týmem, který pravidelně dostává dvouciferné příděly, ale nikoho z Ledvických příliš netěšila. „Nejsme spokojený. Nikomu se nechtělo běhat. Všichni to podcenili a mysleli si, že se se soupeř porazí sám. Přitom nás trenéři varovali, ať to nepodceníme, připravovali jsme se na Střekov jako každý jiný tým.”

Příčina pro trenéry i diváky těžko stravitelného výkonu? „Nedali jsme rychle góly, pak jsme znervózněli, nebyli jsme v pohodě. Byli jsme líný, uplně jsme se přizpůsobili Střekovu. Radši bysme hráli s někým silnějším,” přiznal Rokos.

Chtělo se nám brečet, přiznává ledvický srdcař Novotný

S opravou plotu pomáhali i hráči áčkaZdroj: Viktorie LedviceTo ráno před domácím zářijovým zápasem se Spořicemi ledvický sekretář a srdcař Stanislav Novotný jen tak z paměti nevymaže. „Přišli jsme na hřiště a chtělo se nám brečet. Trávník byl zničený po nájezdu divočáků. Už tu jednou byli, teď k tomu ale došlo těsně před utkáním. Roztrhli malou díru v plotě, dokážou plot podlézt. Bylo to fakt k pláči, protože správcové tý trávě dávají maximum.” Divoká prasata sídlí v nedalekém lese, láká je ale mokrý trávník plný žížal. „Když nám zrejou vedlejší tréninkový hřiště, tak to nevadí, ale když zničí hlavní hrací plochu, tak je to problém. Na ten zápas jsme ji dali dohromady, pomáhali i kluci z áčka. Pak vyhráli 5:0. Podle mě ta horší tráva výkonu nebrání, i když fakt není ideální, měli jsme lepší,” tvrdí Novotný. V budoucnu by už zvěř měla mít smůlu. „Město nám pomůže, už budou speciální sítě, který se nedají podlézt, nový plot. Tráva se ale vzpamatuje až na jaře.”

Sekundární problém nepříliš dobré hry Viktorky vidí právě v zmiňovaném nekvalitním pažitu. „My jsme kombinační mužstvo, rádi si to dáváme. Na tý trávě to teď moc nejde. Víme, že musíme víc střílet, vzít to na sebe, ne si to pořád strkat. Snad už divočáci nepřilezou a na jaře se tráva zlepší, až zase začne růst. Teď to musíme nějak vydržet. Zase tak hrozný to není, ale fakt jsme tu měli úžasnou travičku,” mrzí Rokose.

Ledvické také trápí zranění střelce Bánoma a šikuly Čermáka. „Střelec nám chybí. My potřebujeme hodně šancí na gól, v zakončení se trápíme. Třeba minule ve Šluknově - tam jsme byli lepší, měli šance, ale nedali jsme branku a naopak zbytečně inkasovali. Teď pojedeme do Jirkova, pak máme doma Neštěmice. Máme je doma, věříme si na ně. Podle mě máme dobrý mančaft. Postupu bysme se nebránili, ale už jsme poztráceli zbytečně hodně bodů. Tak uvidíme,” vyhlíží Jan Rokos další zápasy.