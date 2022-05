„No, hlavně v prvním poločase měli domácí mírnou převahu. Chuderov kopal hromadu standardních situací, ale my jsme všechno poctivě ubránili. Chtěl bych celý tým pochválit právě za dobrou defenzivní činnost. Pomohl nám gól do šatny, po změně stran jsme byli lepší a hrozili jsme z brejků. Další branky jsme dali až v závěru,“ konstatoval Zdeněk Štol, trenér Dobkovic, které jsou stále na dostřel druhého Junioru Děčín.

„My chceme vyhrát každý zápas. Pokud bychom skončili do třetího místa, myslím si, že bychom všichni byli nadmíru spokojeni. Ale několik zápasů ještě zbývá. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal dobkovický kouč.

„My jsme už dopředu věděli, že na tento zápas budeme mít celou řadu absencí, což se nakonec projevilo i na kvalitě naší hry. Soupeř byl lepší, důraznější, vyhrál zaslouženě,“ hodnotil trenér Chuderova Petr Čítek. „Nám se nedařilo pořádně se dostat do vápna, ten výsledek je pro nás možná trochu krutý, jelikož dva góly jsme dostali až v závěru při hře vabank, nicméně vyhrát jsme si nezasloužili,“ uznal.

OFENZIVNÍ MAŠINA

Dobkovice tak svému soupeři odskočily už na pět bodů, naopak z páté příčky se na jediný bodík přiblížily ve formě hrající České Kopisty, které zdolaly Českou kamenici 6:3. Celkově vyhrály už čtvrtý zápas v řadě, během této šňůry nastřílely 19 branek a potvrdily nejlepší ofenzivu v soutěži (91 gólů).

„Prvních pětačtyřicet minut byl asi náš nejlepší poločas vůbec. Herně se nám daří, i když občas máme krátké výpadky, během nichž obdržíme zbytečné branky,“ pochvaloval si kouč Václav Kutzler. „Mohli bychom méně inkasovat, ale jinak jsem spokojený. Chceme hrát především kvalitní fotbal, který bude bavit diváky,“ dodal.

Česká Kamenice naopak prohrála po šesti výhrách v řadě. „Už jsme potkali lepší soupeře, porážku jsme si zavinili sami. V obraně jsme dělali chyby, několik branek jsme domácí připravili na zlatém podnose. V útoku jsme naopak dalších pět, šest šancí zahodili. Naše mezihra byla poměrně jalová. Za mě to byla zasloužená porážka,“ pokýval hlavou Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Druhé místo stále drží Junior Děčín, který zvládl derby s Heřmanovem. Děčínská výhra 5:1 byla naprosto zasloužená.

„Přišla poměrně pěkná návštěva, od začátku jsme byli aktivnější. Některé šance jsme řešili velmi zbrkle. Pomohly nám první dvě branky střelce Vicanyho. Hostům po změně stran docházely síly, my jsme pak přidali další trefy. Zasloužené vítězství,“ pochvaloval si Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Heřmanovští na hřišti i díky starší sestavě hráli druhé housle. „Zasloužené vítězství Junioru. Domácí byli rychlejší, byli vždy o krok, někdy dokonce o dva kroky vpřed. My jsme nestíhali, neměli jsme na nic čas. Domácí využili naše chyby, které tvrdě trestali. Projevil se prostě věkový rozdíl, tak to je,“ sportovně přiznal Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

ŠPATNÁ PŘÍPRAVA

Opačné starosti mají v Hostovicích. Ty prohrály 1:3 s předposledním Unčínem a na jaře se více méně trápí. „Je to pořád dokola. Do šedesáté, sedmdesáté minuty hrajeme vyrovnaný zápas, pak fyzicky odpadneme a soupeři rozhodují zápasy. Je to důsledek špatné zimní přípravy, kdy si hráči zkrátka odvykli trénovat,“ krčil rameny vedoucí týmu Roman Löffler.

Za postupem míří Pokratice, které už sice nezáří tak, jako na podzim, přesto dál vítězí. Tentokrát udolaly 4:2 Chlumec. „Bylo to spíše vydřené vítězství, herně to ale nebylo ono. Na jaře už nám to nejde tolik, jako v první půlce sezóny. Chtěli bychom si co nejdříve zajistit postup, abychom to mohli dohrát v klidu,“ řekl trenér vítězů Antonín Marčaník starší, jenž v sestavě postrádá svého syna, který od prvního jarního mače laboruje se zraněním.

„Samozřejmě se nemůžeme chválit za prohru, ale máme dost absencí, saháme hodně do béčka, a za těchto okolností jsem s výkonem spokojený,“ hlásil naopak kouč hostů Roman Veselý. „V určitých pasážích jsme se lídrovi vyrovnali, bohužel se nám moc nedaří výsledkově. Snad se nám podaří nakopnout, abychom tabulkou vystoupali ještě trochu výš,“ přál si chlumecký lodivod.