„Jsme samozřejmě rádi, že se nám konečně podařilo bodovat a zvítězit. Spadla z nás hrozná deka. Nesmíme to nijak přeceňovat, měli jsme štěstí, že Kopisty přijely bez střídání. Pokusíme se do konce podzimu uhrát šest bodů, abychom měli na jaře o co hrát,“ sdělil Deníku Rudolf Vošahlík, kapitán Střekova.

V krizi se topí Dobkovice, které jen marně vzpomínají na loňskou sezonu. Tým z Děčínska si z Bohušovic odvezl debakl 0:9, v tabulce je až třináctý.

„Oproti minulému podzimu nám odešlo sedm hráčů základní sestavy. Dostávám před zápasem opravdu komické omluvenky, to jsem snad ještě nezažil,“ kroutil hlavou Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Nastupujeme teď v hrozné sestavě. Jsme skoro jako v okresním přeboru, kdy sbíráme hráče po vesnici, aby nás bylo jedenáct. Na hřišti pak hraje pět, šest konkurence schopných hráčů, zbytek je do počtu. A podle toho to tak vypadá. Už vyhlížíme konec podzimu, je to děsné,“ dodal zklamaný trenér.

Velké Březno doma urvalo tři body, když porazilo 2:1 Českou Kamenici. Hosté se po dobrém vstupu do sezony trápí, tabulkou se propadli na dvanácté místo.

„Náš klasický venkovní zápas. Hromada absencí. Horko těžké jsme dávali dohromady základní sestavu. Výsledek je sice těsný, ale výkon byl z naší strany špatný. Domácí vyhráli zaslouženě,“ stručně pravil Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

„Nastoupili jsme do utkání aktivněji a vypracovali si mnoho příležitostí. První branka přišla v minutě dvaadvacáté, když se krásnou přihrávkou blýskl Říha, který vyslal do šance Vichru. Ten z levé strany zakončil parádně na zadní tyč. Nadále jsme hrozili a po střele Gulyase zazvonilo jen břevno branky hostů. První šance Kamenice přišla z přímého kopu, ale Tichý si s touto střelou poradil a skóre se neměnilo. Změna přišla až dvě minuty před koncem první půle, kdy zmatků v obraně využil hostující Černý, který uklidil míč do odkryté branky. Gól do šatny nás ale nepoložil, ba naopak. Ve druhém poločase jsme tlačili, za což jsme se dočkali rozhodující branky; Říha prostrčil balón na Tabunchyka, který obalamutil posledního obránce a poté chladnokrevně zakončil. Stále jsme si vytvářeli příležitosti, ale další branku jsme už nepřidali. Mrzet nás to nemuselo, protože jsme hosty k ničemu nepustili a vyhráli,“ uvedl trenér Jiskry Karel Moravec.

Nečekané tři body vybojoval Heřmanov, který na hřišti Bezděkova, kde hraje Roudnice B, vyhrál 4:1. Hattrickem se blýskl obrozený střelec Kamil Dančo.

„Čekali jsme těžký zápas, ale domácí výkonem zklamali. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, byli jsme lepší. Konečně se nám probudil střelec Kamil Dančo. Já jsem nehrál, takže i díky tomu jsme asi hráli lépe,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova. Ten se v tabulce posunul na desátý flek. „Už se nám teď dýchá lépe, rádi bychom do konce podzimu ještě nějaké body posbírali, abychom byli trochu v klidu,“ dodal Rojko.

„Z naší strany hodně nepovedené utkání, vůbec jsme nestíhali. Hosté nás předčili v nasazení, rychlosti i práci s míčem. Po třiceti minutách jsme prohrávali o tři góly, my jsme si dopředu v podstatě nic nevytvořili. Hosté byli jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli,“ nemohl být spokojen trenér roudnické rezervy Bedřich Matoušek.

Ve vítězném tažení pokračují Dušníky, které zdolaly v derby celků z Litoměřicka Křešice 3:1. „Těžké utkání,“ odfoukl si trenér Dušníků Petr Lédl. „Těžký terén, počasí, silný soupeř,“ vypočítával. „Kondičně Křešice vydržely opravdu dlouho, navíc vedly, my museli utkání otáčet. Řekl bych, že rozhodly individuální chyby soupeře, který nám některé góly doslova daroval, a pak také zbytečné vyloučení hostů. Ale na to, že dohrávali v deseti, hráli opravdu velice dobře, znovu říkám, bylo to náročné, o to víc si té výhry ceníme.“

Podobně hodnocení viděl i kouč Křešic Jakub Rusý. „Dostali jsme se do vedení, ale bohužel hloupými chybami kolem vápna a zbytečným vyloučením jsme dovolili soupeři skóre otočit. Za stavu 2:1 jsme se snažili dobře bránit a vytěžit něco z brejků, ty se nám ale tentokrát vůbec nedařily, domácí pak přidali ještě třetí gól. Chtěl bych ale kluky pochválit, jak zápas zvládli po fyzické stránce.“ Poklonu nezapomněl složit ani přemožiteli svých svěřenců. „Musím říct, že Dušníky byly rozhodně nejlepším týmem, s jakým jsme v soutěži hráli, jak herně, tak takticky. Mají opravdu výborně poskládané mužstvo, byli lepší a vyhráli zaslouženě.

Pro změnu ústecké derby se hrálo v Hostovicích, kam zamířil Chuderov. Utkání dvou poločasů nakonec ovládli hosté, pět minut před koncem rozhodl o výhře 3:2 David Soukup. „Šílené počasí. Hrál se zápas v mlze, vidět bylo tak na tři čtvrtiny hřiště, ale odehrálo se to,“ pravil po utkání trenér vítězů Petr Čítek. „V prvním poločase jsme měli snad pět tutovek, ale dali jsme jen jeden gól. Po změně stran jsme hráli do kopce a obraz hry se otočil. Naštěstí jsme krátce poté, co domácí srovnali, znovu odskočili, opět jsme ale nedali další šance a Hostovice znovu vyrovnaly. Pět minut před koncem se nám ale povedlo dát vítězný gól, zaplať pánbůh za to,“ oddechl si.

„Hrálo se v těžkých podmínkách, takže to bylo od obou týmů hodně bojovné. Oba se ale snažily nabídnout i hezký fotbal, řekl bych, že vyhrál šťastnější. Tak to ale někdy ve fotbale bývá,“ přidal pohled Hostovic jejich kouč Oleksandr Vepryk.

Po delší době se výhry dočkal Svádov, který smetl Liběšice 6:1. Čtyřmi brankami se na tom podílel Lukáš Pittner. „Máme hodně mladý tým, zkušení hráči jsou zranění, ale kluci se s tím perou statečně. Tato výhra je velkým povzbuzením. I když máme v závěru těžký los, pokusíme se do konce podzimu ještě něco urvat. Zápas zlomil třetí gól, první půle byla vyrovnaná, důležité bylo, že jsme ihned gólově reagovali na soupeřovo vyrovnání. Po přestávce jsme se rozstříleli, konečně jsme byli klidní v koncovce,“ řekl trenér Svádova Pavel Přibyl.