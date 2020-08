Příloha Deníku Fotbalové jaro, která vychází v pondělí 17. srpna, se zaměřuje na všechny týmy od ČFL až po I. B třídu. Přiblíží také dění v FK Duchcov. Zařadí se i v novém ročníku tento tým z Teplicka mezi aspiranty a popstup do I. A třídy? V klubu je čilý ruch, i když příprava ideální nebyla.

Proboštov (v bílém) - Duchcov 3:2 | Foto: Deník/František Bílek

Duchcov patřil v nedohraném ročníku ke špičce B skupiny I. B třídy. Dokázal se vypořádat s odchodem několika opor, které nahradil jinými hráči. Zářil Jiří Navrátil, na podzim dal 14 branek. Už to vypadalo na odchod do Německa, v barvách SG Spergau ale odehrál jen jeden mistrovský duel, aby se poté vrátil zpět do modro-bílého dresu. Podobně dopadla také zkouška talentovaného Ondřeje Zimy v Ledvicích.