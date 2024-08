Proslýchalo se, že i k přestupu do Hostovic patřilo lákadlo, to ovšem vyvrátil sekretář Hostovic Libor Touš. "Nesmysl, u nás se pořád hraje jen za klobásu," zakoulel nad dotazem nechápavě očima. "Šel sem za partou, kterou tu máme, navíc už ho nebavilo dojíždět do Žitenic," dodal.

"Nějaké peníze jsem ve fotbale měl, ale už chci hrát hlavně pro zábavu," vyjádřil se v podobném duchu sám útočník, jemuž prý vadil i fakt, že Žitenice spoléhaly výhradně na něj. V praxi by se to dalo parafrázovat rčením "Dejte míč Dominikovi a běžte se radovat". Jenže právě to 27letému střelci začalo vadit. "Kolikrát na mně viseli i dva nebo tři obránci, často to bylo i o kotníky," postěžoval si s tím, že v Hostovicích by měla být gólová zátěž rozložená na více hráčů.

A tak zvolil odchod, a to i přesto, že v Žitenicích působil s oběma svými bratry Martinem Dvořákem a Patrikem Šmejkalem, přičemž s druhým jmenovaným prošel i Trmicemi či Přestanovem. Právě Trmice teď budou jedním z jeho hlavních rivalů, Hostovice s nimi totiž zápolí v derby.

Jeho start v podzimním třaskavém souboji je ale zatím s otazníkem. Šikovný útočník je totiž momentálně po operaci kolene, do 8. kola, které je na programu na konci září, ho tak čeká mimo jiné i závod s časem. "Jeho příchod se upekl už někdy v květnu, kdy jsem u týmu ještě nebyl, ale i já se na jeho návrat těším, jelikož jsem si jistý, že nám v ofenzivě hodně pomůže," uvedl nový trenér Hostovic Tomáš Uxa. Přání brzkého návratu pak nevyjádřil pouze klub na svých sociálních sítích při oznamování Dvořákova příchodu, ale i Libor Touš. "Věřím, že bude brzy připraven a bude stejně platný jako byl v Žitenicích."