"Jsem fanoušek, který moc nemluví o týmu, jemuž fandí, jelikož už hrají několikátou sezónu o sestup," rozesměje se na úvod, když má prozradit něco o sobě. Oblíbené zakončení? "Do prázdné brány. Občas mi kluci říkají ať si stoupnu k tý tyči a jen čekám," neopouští humor útočníka či krajního záložníka Chuderova ani při další otázce.

Evidentně šikovně si k tyči stoupl proti Dobkovicím, kterým nakonec nasázel při výhře 4:3 hattrick, což mu vyneslo nominaci do této rubriky.

Jaký byl zápas s Dobkovicemi?

Je to pro nás neoblíbený soupeř se kterým moc body nesbíráme. Zápas to byl vyrovnaný a sami jsme si z toho udělali drama, hlavně ve druhým poločase, kdy jsme spálily dost šancí. Naštěstí soupeř už nedokázal odpovědět na náš jednobrankový náskok a dotáhli jsme to do vítězného konce.

Nastřílel jste hattrick, čímž jste zdvojnásobil svůj počet branek do tohoto zápasu…

Řekl bych že to byla spíš náhoda. Ještě jsem další tři šance zahodil. Jinak to pro nás mohl být klidnější zápas.

Kolo před vámi byl v této rubrice váš spoluhráč Michal Tikovský, bavíte se o tom v kabině?

Ano řešili jsme to a prý to u něj byl úlet a u mě je to už totální úlet (smích). Hlavně nás tyhle rozhovory budou něco stát (smích). (Michal Tikovský v minulém rozhovoru zmínil, že za hattrick se v Chuderově neplatí, pozn. autora)

Zaujalo mě vaše angažmá v Německu. Můžete o něm prozradit něco bližšího?

Do Německa jsem odcházel ze Střekova kde jsem po trenérem Čítkem nedostával tolik herního vytížení jak bych chtěl. Nechal jsem se ukecat a slíbil jsem, že to tam zkusím. Po jedné sezoně jsem se vracel zpět. Srovnal bych to s naší I. B třídou někde v boji o sestup jen se tam víc běhalo (smích).

Takže nešlo o finance? Jak to vůbec máte v tomhle ohledu v Chuderově?

Já celý svůj život hraju fotbal zadarmo, protože mě baví. V Chuderově to tak má každý a nikdo tu nic nedostává.

Proč jste po návratu z Německa šel právě sem? Jste odchovancem Neštěmic, hrál jste i na Střekově, tak proč právě Chuderov?

V Chuderově jsme se sešli parta kamarádů co se známe už ze Střekova a postupně jsme doplnili kádr o další hráče aby mohli ti starší už do fotbalového důchodu. Teď máme hlavně dorost, ve kterém je pár kvalitních hráčů, kteří jsou schopní už dnes nám pomoci.

Je vám stále teprve 29, nikam výš už vás to netáhne?

Jak jsem řekl, fotbal hraju, protože mě baví a nikdy jsem za to nic nechtěl. Po zápase si dáme klobásu a nějaký pivo a jsme spokojený (úsměv). Nemám nějaký vyšší ambice.