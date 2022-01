Získali jste 43 bodů z 45 možných, máte impozantní skóre 53:12, asi se nemusím ptát, jak podzimní spanilou jízdu hodnotíte… Lepší to být nemohlo, jediná prohra na penalty v Srbicích, ale stejně musím říct, že se nám to povedlo nad veškerá očekávání. Taky ta forma byla jako na vlnách, nikdy to neodehrajete na sto procent. V polovině podzimu jsme měli slabší chvilku, čtyři zápasy otáčeli a porazily nás jen ty zmiňované Srbice

To musel být historický podzim, že?

Z pohledu našeho klubu určitě. Koukal jsem, kdy se komu povedlo něco podobného a porovnal bych to jen k jednomu podzimu Loun. Tam jsem přenechal tým, který udělal stejné body, jen měl asi o deset branek horší skóre.

Jste tedy na podobné série specialista?

To nevím, ale jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Vedlo se nám i v té nedohrané sezoně, kdy jsme sice neměli takové zisky, ale herně to možná bylo ještě lepší.

S jakými ambicemi jste do sezony vlastně šli?

Hlavní cíl byl, se rychle zachránit. Podobné výsledky jsme nečekali.

Laťku jsme si nastavili vysoko. Lze na ten podzim vůbec navázat?

Věřím, že ve výkonech můžeme pokračovat. Předpokládám, že budeme ještě silnější. Vezměte si, že se v létě moc netrénovalo, po kovidové krizi nás bylo málo, tréninky jsem hodně ubral, aby se nikdo nezranil. Až po pátém šestém kole se kondice a vše kolem začalo srovnávat.

Jaký máte scénář zimní přípravy?

Kluci mají na celý leden individuály, nechceme dojíždět, začneme společně v únoru. Máme tam přípravný zápas s Českou Lípou, pak dohráváme pohár s Perštejnem, když postoupíme, budeme mít ještě Oldřichov.

Nejsou tři přípravné zápasy málo?

V létě jsme měli jeden. Je nás málo, čtrnáct. Pro mě je důležité, aby byl kádr připravený, zdavý. Nemá cenu hrát zápasy na ledě. Navíc žádné velké změny neplánujeme. Podobný scénář se nám osvědčil už v létě. Naopak jinde, kde na to po pauze vlétli, měli spoustu zraněných.

Změny v hráčském kádru tedy neplánujete?

Všichni by měli zůstat. Budeme mít 14 hráčů plus dva brankáře. Kdyby měl někdo zájem a chtěl k nám jít v uvozovkách zadarmo, nebudeme se bránit. Jinak ale žádné velké přestupy nechystáme.

Budete tedy usilovat o postup do divize?

Upřímně, to není otázka na mě. Uvidíme, jak s tím naloží vedení klubu a obec. Museli bychom se s někým spojit, protože nemáme mládež, rekonstruovat areál nebo hrát jinde a to asi taky moc smysl nedává. Vedení má čas se teď v zimě zamyslet, co dál. Je fakt, že první místo s takovým náskokem nikdo nečekal a pro všechny je to překvapení. Budeme hrát, co to půjde, budeme se snažit nasbírat co nejvíce bodů a udržet první místo. Co bude pak, to se uvidí.

Jaká je vlastně úroveň krajského přeboru?

Soutěž poznamenalo to, že se rok prakticky nehrálo. Ať z hlediska počtu kvality týmů, šířkou kádrů. Kovid prostě zanechal stopy. Myslím že se na jaře situace a úroveň zlepší, všichni potrénují potrénují, doplní to třeba někde mladí.