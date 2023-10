„Šancí měl víc, takže jsme mohli vyhrát i větším rozdílem, na druhou stranu je pravda, že jsme měli i trochu štěstí, jelikož i Brná neproměnila některé dobré příležitosti,“ líčil domácí kouč Jan Deutsch. „Pochopitelně jsme rádi i za takovouto výhru, máme z toho velkou radost, tím spíš, že jsme tím, kdo dokázal Brnou po dlouhé době porazit,“ mnul si spokojeně ruce neštěmický stratég, který připravil dokonalou taktiku.

VIDEO: Divočina v krajském přeboru. Čtyři červené a rvačka fanoušků

„Brnou znám dlouho, jezdím se na ně koukat, takže si myslím, že jsme na ni byli výborně připravení. Vyšla nám i změna v sestavě s Barnatem na hrotu, zkrátka nám klaplo úplně všechno,“ pochvaloval si skalp dosavadního suveréna.

ŠÍLENÝ PRVNÍ POLOČAS

Na straně hostů pochopitelně tolik optimismu nebylo, ačkoliv sportovní manažer Brné Martin Vrtiška přiznal, že všichni v týmu věděli, že vítězná série nepůjde natahovat do nekonečna.

„Hodně mi ale vadí, jakým způsobem jsme ji přerušili. V prvním poločase jsme předvedli hrozný výkon, to bylo něco šíleného a nedalo se na to koukat. Ve všech směrech jsme byli horší a Neštěmice nás zaslouženě přehrávaly," kritizoval přístup svých hráčů, od kterých mu chybělo hlavně větší nasazení. „Domácí do toho zkrátka dali srdce, u nás mi přišlo, že jsme si mysleli, že se to udělá za další tři body samo. Zcela určitě to byl nejhorší výkon, který jsme předvedli za dobu, co jsem v Brné."

VIDEO: Ústečtí volejbalisté na bod nedosáhli. Ale bylo na něj, řekl trenér Žaba

Slova uznání měl naopak pro soupeře. „Už když jsem viděl rozestavení Neštěmic na začátku utkání došlo mi, že se na nás skvěle připravili a že nás čeká těžká šichta. V tomto musím ocenit domácího trenéra Deutsche, který potvrdil, že je výborným koučem a měl nás perfektně načtené."

Hosté sice ve druhé půli přidali, po hodině hry srovnal Kolář, i tak ale odjel lídr s prázdnou. „Po změně stran jsme začali konečně hrát, po vyrovnání jsme tam měli i další šance, ale jak jsme se snažili strhnout skóre na naší stranu, sami jsme inkasovali, a pak už jsme nebyli schopní to dotáhnout ani k remíze. Je to velká škoda, ale Neštěmicím musím sportovně pogratulovat, protože my jsme si zkrátka za ten šílený první poločas tentokrát body nezasloužili," uzavřel hodnocení Vrtiška.