Český Lev naposledy doma nasázel devět branek Štětí, Doboš ale na sto procent spokojený nebyl, jeho tým měl totiž velmi špatný start. „Pětadvacet minut bylo velmi laxních, příšerných až ostudných. I když jsme hráče připravovali na to, že k utkání nesmí přistoupit na půl plynu, stalo se tak. Soupeř měl tři čtyři rychlé a pohyblivé hráče, zlobil nás. Pak jsme to ale zlomili."

Neštěmický kouč věřil, že obrat přijde už během prvního poločasu. „To byl zápas, kdy každý od nás očekává výhru. Ale na psychiku je to náročné, protože než kluci ten tlak sundají, než si uvědomí, že jsou skutečně lepší, tak to chvíli trvá. Je to trošku o české povaze, tohle se bohužel čas od času favoritům stává. Jak tomu zamezit? Mít v týmu co nejvíce vítězných typů. A snažit se s psychickou hráčů dál pracovat."

Družstvo z Ústí nad Labem prožilo výborný podzim, mrzela jen porážka s Bílinou. V zimě se chtělo připravit na jaro co nejlépe, vinou špatné docházky se ale dril nepovedl podle představ. „Chtěli jsme být na tom fyzicky co nejlépe, ale bohužel, bylo to špatné Obávám se, že vyrovnané zápasy třeba okolo 85. minuty nezlomíme, že nebudeme mít sílu. Jsou před námi duely s Roudnicí, Litoměřickem, Děčínem, tak se ukáže, jestli na to dojde, nebo ne."

Michala Doboše ale těší, že má v týmu plno fotbal milujících kluků, kteří jsou velkou nadějí pro neštěmické áčko. Již nyní do něho několik opor nakukuje. „Většina pětek, co tu mám, by za dva tři roky za áčko mohla hrát. Velmi dobrým ročníkem jsou i sedmičky. Ti kluci byli přede mnou dobře vedení, fotbal opravdu mají rádi. V hlavě mají, že se mu dál chtějí věnovat, ale nejsou přehnaně ambiciózní. Oni ví, že na ligu to už asi nebude…"

Podle Doboše ti nejvíc talentovaní hráči odchází z Neštěmic už mnohem dříve než v dorosteneckém věku. „To už tak v mladších žácích. Občas se nějaký talent narodí. Ale my jsme spíš klub, který vychovává fotbalisty pro sebe. Když ale někdo chce štěstí zkusit třeba v Armě, tak jde a zkusí si ho. Nedávno ho zkusil jeden hráč, ale vrátil se. Myslím, že neměl soudnost."

V konfrontaci s vedoucím Ústím nad Labem Neštěmice pokulhávají, s Armou prohráli 3:5 a 0:7. „Ten rozdíl tam je velký. Ústí má více pohyblivé hráče, více šikovné na balonu, prostě technicky vyspělejší. Myslím si, že zápas s ním našim klukům otevřel oči. Ale jinak máme velmi kvalitní kádr, opravdu tam vidím velký potenciál pro naše áčko. Náš všechny v klubu těší, že v budoucnu budeme moct čerpat z vlastních zdrojů," přesvědčuje Doboš.

FK Český Lev Neštěmice - SK Štětí 9:2 (6:2). Branky: 28., 13., 40., 42. a 68. Henrich, 72. a 87. Dvořák, 20. Cinádr, 34. Černý - 11. a 21. Kafka. Rozhdočí: Navrátil - Spr, Kovařík. ŽK: 0:1. Diváci: 30.