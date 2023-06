„Jsme hodně spokojeni. Sice už o tolik nešlo, ale výhrou jsme si zajistili, že už nás Chlumec nepřeskočí," radoval se z tříbodového zisku trenér domácích Jaroslav Dvořák. Nadšený byl z toho, že jeho tým opět soupeři uštědřil „bůra". „To už je taková tradice. Ale teď nás na závěr čekají tři těžcí soupeři - Dušníky, Malšovice, Křešice. Můžeme si to užít a když získáme tři čtyři body, tak by spokojenost byla se sezonou obrovská. Škoda, že nám haproval začátek, po výprasku od Svádova jsme se zvedli, funguje obrana, z toho mám jako bývalý obránce velkou radost."

Zápas se hrál za krásného počasí před velmi slušnou návštěvou. „Vyhovují nám neděle, to se jinde nic moc nehraje, lidi se naučili chodit," řekl Dvořák. Jediným negativem pro něho bylo zranění Štorce. „Asi má naraženou holeň, snad to nebude nic horšího," přál si těsně po utkání. „Způsobili jsme si to trošku sami přehráváním vzadu," dodal.

FOTO: Rezerva Army blízko záchraně. Brná stojí před divizní bránou, stačí jí bod

V příští sezoně by Hostovičtí chtěli zkusit posun tabulkou. „Líbilo by se nám být v top pětce. Ale víte, jak to na této úrovni je… Málo se trénuje, lidi někdy nepřijdou. Na to, jak je to u nás s tou docházkou na tréninky, je naše současné umístění parádní," uzavřel Jaroslav Dvořák.

V chlumecké kabině panovalo zklamání, přehnané závěry ale trenér hostů Josef Urban nedělal. „Soupeř měl navrch, my byli u míče pořád druzí. Ale zase takový debakl to nebyl, to ne. Asi jsme měli jarní únavu," pousmál se.

Chlumci podle Urbana hodně chyběl kanonýr David Veselý. „Ten umí dávat hattricky, jeho absence byla citelná. Má podvrtnutý kotník."

S jarem je Urban spokojený. „Na to, jaká revoluce u nás byla, kolik hráčů odešlo, to nebylo špatné. Dáváme se dohromady, lovíme nějaké posily. Bude to dobré," slíbil trenér fanouškům.

SK Hostovice - TJ Chlumec 5:1 (3:1). Branky: 15. a 81. Gajdoš, 36. Vícha, 42. Vávra, 62. Veselý - 29. Sak. Rozhodčí: Teska - Říha, Topinka. ŽK: 2:0. Diváci: 100.