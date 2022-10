Kde hledat další příčiny nakonec jasné porážky?

Nedařilo se nám ani kombinačně, kazili jsme přihrávky. Jediný kdo skutečně chtěl byl Míša Škultéty, ostatním patřičná motivace chyběla.

Televizní dvougólový střelec Vitásek: Na kamery nejsme zvyklí, nervózní jsem byl

Je vidět, že jste z výkonu smutný…Je to špatné, dostáváme hloupé góly, vepředu se neprosadíme. Těžko se to hodnotí, když prohrajete 0:4. Domácí víc chtěli, dali góly a to hovoří za všechno.

Bylo to televizní v utkání něčem zvláštní?

Hraje se na góly, na nic jiného. Domácí dali čtyři, mi žádný.

Měli hráči před televizním zápasem větší motivaci nebo byli nervózní?

My se obvykle scházíme ve dvanácti lidech, teď jsme se vlastně poprvé od začátku sezony sešli takto, to je těžký. Krásně se o tom mluví, ale pravda se ukáže vždy na hřišti.

Na první bod dál čekáte, je to zmiňovaným nedostatkem hráčů?

To je zásadní problém. Chtěli jsme udělat jiný kádr, bohužel se to nepovedlo. Musí nastupovat v základní sestavě dorostenci, kteří se mohou učit, ale jsou to nosiči vody a ne hráči, na kterých to má stát a kteří to mají táhnout.

Vidíte světlo na konci tunelu?

Zachránit soutěž bude těžké, velice těžké.

Nelitujete toho, že jste do I. A třídy za daných okolností šli?

Oni I. A třídu hráli, já jsem k tomu přišel čtrnáct dní před soutěží. Všechno je špatně. Jsem i pod dojmem tohoto utkání zklamaný. Věřil jsem, že když je to televizní utkání, tak se kluci nahecují, ale bohužel.

S jakými ambicemi jdete do zbytku podzimní části?

Musíme se snažit v každém utkání a něco uhrát. Ale v Ervěnicích vedeme 3:1, ale na konci dostaneme góly a prohrajeme 3:4. Tak co bysme chtěli?

Věříte, že mužstvo v zimě doplníte?

Říkají, že to doplní, ale to říkali i letos v létě. Nevím. Ztrácíme deset bodů, ze spodka nás čekají Spořice a ještě jeden mančaft, ale je to špatné…