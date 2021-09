Jejím vzorem byl David Beckham. Bývalý anglický záložník, jenž naposledy hrál za francouzský tým Paris Saint-Germain ve francouzské Ligue 1. Jeho největší předností byly precizně zahrávané přímé kopy a centrované míče, které s velkou přesností nacházely spoluhráče. Proto přezdívka Beky.

„Já na ty idoly nejsem, ale ten Beckham jo. I já měla sezony, kdy se mi povedlo dát v 18 zápasech osmnáct dvacet gólů, i parádní trefy z dálky. Teď už je to slabší, věk nezastavíte, chybí lehkost, rychlost. Stále ale platí, že raději hraju než koukám. Nejsem televizní maniak, raději se starám o sebe,“ tvrdí hráčka, která hraje Českou fotbalovou ligu žen (ČFLŽ, tedy třetí nejvyšší).

ZAČÁTKY NA ŠKVÁŘE

Začala na základní škole. „K fotbalu mě dostal kamarád, hrála jsem ve Skoroticích. Ještě pamatuju škváru, pády, zranění. Maminka měla radost, když prala ty „bílé“ ponožky. Nebyla to komfortní zóna – sníh, mráz, žádné tělocvičny, žádná malá hřiště jako teď, ale vzpomínám ráda.“

Do 14 let hrají fotbal dívky a kluci dohromady. „S tím jsem nikdy problém neměla. V začátcích jsme byli malí a bylo nám to jedno, a i při dospívání to bylo v pohodě. Měla jsem i svoji šatnu, V.I.P. Když jsme měli společné sprchy, tak jsem šla já a potom kluci. Byli na mě opravdu hodní, když mě někdo fauloval, nakopl do nohy, tak se ke mně seběhli a chtěli si to s protihráčem vyřídit, zastávali se mě a chránili.“

Vlasta Beky Schmidtová. Foto: Lukáš Hrubý.Zdroj: Deník/externista

Na střední škole si dala zmiňovanou pauzu, zkoušela bojový sport Aikido, hrála i futsal. Po vítězství v historicky prvním krajském přeboru se s ústeckým týmem ŠT ZOO před devíti lety dostala na republikový turnaj do Šumperka, kde byly třeba Slávistky a další top družstva. „Futsal jsem hrála jen chvilku, moc mě to nebavilo, přišlo mi tam málo místa,“ říká.

MUSÍ SI MĚNIT SMĚNY

Po začátcích ve Skoroticích, reprezentačním kempu na Kladně a po zmiňovaném působení v Neštěmicích se tým stěhoval do Brné a přejmenoval se LFC Ústí nad Labem. Brná se spojila s Libouchcem a vznikla družstva AC Uragán A a AC Uragán B, hrála se druhá a třetí liga. Nakonec se tým stěhoval pod hlavičku Army. „Je nás málo, potřebujeme udělat nábor. Teď jsme spojené týmy FK Ústí nad Labem – FK Teplice. Hrajeme druhou a třetí ligu, chodíme si vypomáhat. Měly jsme třeba společné soustředění v Heřmanicích.“

Hraje za Armu, do Teplic nechodí. „Dělám dvanáctky, šichty si musím přehazovat, neměla jsem čas už ani trénovat děti v Neštěmicích. To byl jejich trénink, do toho můj plus práce. I já teď chodím jen jednou týdně. Dělám skladníka v Severotisku, jezdím na ještěrce, dvanáctky, krátký dlouhý týden. Když to jde, tak si vezmu volno. Do konce září jsem si kvůli zápasům vyměnila šichty.“

Arma první tři zápasy nové sezony prohrála, naposledy v sobotu v Liberci. „Je teprve začátek sezony,“ zůstává Beky, která je v týmu nejstarší, nad věcí. Motivaci má ale dál: „Jsme skvělá parta, jsou tam i juniorky 15, 16 let, i holky přes dvacet. Teď nás vede Pavlína Cvrčková, super trenérka po lidské i sportovní stránce. Fotbal mám v srdci a i když jsem se na něj chtěla vybodnout, nešlo to. Před dvěma lety jsem si dala rok a půl pauzu, a pak jsem toho litovala. Teď chci hrát co nejdéle, pokud to zdraví dovolí,“ dodává Schmidtová.