„My hodně podcenili podzim. Ta část sezony se nám vůbec nepovedla, byli jsme na padáka. Nový trenér to zvedl, makalo se, kluci si začali věřit, bylo tam víc bojovnosti, tréninky měly hlavu a patu. Kdybychom takhle hráli celou sezonu, jako jsme hráli na jaře, tak jsme do třetího čtvrtého místa. Troufám si tvrdit, že když chytneme začátek dalšího ročníku, tak můžeme mít dobrou sezonu," říká záložník Petr Novák.

Událostí sezony byla pro Mojžíř účast České televize na domácím utkání s Kláštercem, které se hrálo v říjnu minulého roku. Zápas, jenž viděla v přímém přenosu celá republika, tehdy dopadl pro Ústečany dobře, vyhráli 4:0.

Nádherný pažit i kabiny. Hřiště v Mojžíři slouží i kulturním akcím

„To bylo velké! Zážitek na celý život, bylo to za odměnu. Sice přípravy byly hrozné, protože jsme museli udělat v rámci brigády na stadionu hodně práce, se musely vykácet stromy, aby tam mohly být kamery, ale stálo to za to. Máme teď o hodně útulnější stadion a hlavně ty zážitky," vzpomíná Novák.

„Já ted hrál jen pár minut, ale se spoluhráči jsme se pak koukali na záznam a sledovali se, jak jsme v televizi vypadali. A také jsme měli sázku: kolikrát komentátoři zmíní nějakého hráče, tolik musí vypít panáků. Jenže v první minutě řekli snad patnáctkrát Vitáska, tak jsem to radši zrušili, protože bychom jinak skončili blbě. Tady se jede rum a jäger, to by dopadlo zle," usmívá se mojžířský záložník.

Benefitem televizního přenosu bylo i to, že hráči byli ve svém okolí známější. „Hlavně ve škole to pak byly samé vtípky. U holek to ale mám dobré pořád, na to to vliv nemělo."

Mojžíř v euforii! Libouchec si vybral zápas za odměnu

V Mojžíři mají fotbalisté podle Petra Nováka skvělé podmínky. „Zázemí parádní, a hlavně chodí hodně lidí. Třeba i dvě tři stovky na zápas. Jsou tu srdcaři, mají fotbal rádi. Jen mě štve, co se o nás povídá, respektive o našich fanoušcích; že prý je to tu divoké, že sem chodí hodně Romů. Není to pravda, chodí jich minimum. Mojžíř je rozdělený na dvě části. Ta jedna je v pohodě, ta na nás chodí."

Novák přiznává, že před svým příchodem měl také předsudky. „Je to tak, bál jsem se. Ale opravdu je to v pohodě. V týmu máme jednoho Roma, je to fajn kluk. Myslím si, že ty předsudky má kdekdo. I proto těžko získáváme posily. Přitom kdybychom získali kvalitní hráče, tak by ten klub mohl jít nahoru, zázemí na vyšší soutěž tu je. Musím poděkovat Kolankiewiczům a Kubecům, jak se o klub starají. Dělají to výborně. Máme super zázemí, hřiště. Snad se nám bude ještě víc dařit," přeje si Petr Novák.