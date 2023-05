V Novosedlicích je téměř vždy horká půda, jinak tomu nebylo ani v duelu proti favorizovaným Strupčicím. Domácí tým hrál překvapivě velmi dobře, dokonce nabyl dvoubrankový náskok, během závěrečné půlhodiny ale o něj přišel.

Vyhrocené utkání nejprve přineslo vyloučení strupčického Ondřeje Čvančary za surový faul a novosedlického Petra Janoty, který se podle zápisu proti pravidlům provinil hrubým nesportovním chováním („chycení soupeře za krk a následné strčeni soupeře, že hostující hráč upadl na zem").

Před tím, než Strupčice daly svůj čtvrtý gól, byl faulovaný Karlík. Vlašič ale zákrok na něj jako faul neviděl, protesty postiženého ocenil žlutou kartou. A protože zkušený domácí hráč už jednu na svém kontě měl, chystal se vytáhnout červenou. Karlík mu ale karty z ruky vytrhnul a hodil s ními na zem.

Dále budeme citovat z oficiálního zápisu o utkání: „Poté se na mě hráč vrhnul a třikrát mě udeřil do zadní části hlavy. Když jsem začal od hráče couvat, začal mě honit po hřišti."

Z videozáznamu, který pořídil domácí klub, je patrné, že o faul na novosedlického hráče se evidentně jednalo, stejně tak jsou zřejmé Karlíkovy záhlavce, žádné divoké nahánění sudího po hřišti ale patrné není.

Miroslav Vlašič do zápisu vylíčil, co na něj Karlík pokřikoval. „Počkej, já tě zabiju, ty zm*de za*ranej.´ Hlavní arbitr utkání si distanc od novosedlického rebela udržel díky hráčům hostujícího celku. Utkání ukončil, červenou kartu prý ani nestačil vytáhnout. Z kabin pak přivolal na pomoc policii.

Jak komentoval inkriminovaný moment Karlík? „Při odkopu ve vápně mi frajer ze strany přejel lýtko s kotníkem. Rozhodčí to nepísknul a ještě si to přišel ke mně obhajovat. Tak jsem mu to ukázal, on se mi vysmál a řekl, že to mám dobrý. Já tam měl šrám od krve až ke kotníku. Tak jsem mu řekl, jestli se nezbláznil. On začal tahat druhou žlutou kartu, tak jsem mu řekl, ať ji nevytahujete. A zbytek už víte ze zápisu…"

Pavel Karlík podle svých slov nejednal zkratovitě. „Saze ve mě nebouchly, ani rudo před očima jsem neměl. Rozhodčí dostal, co si zasloužil. Hosté ho bránili, neuvěřitelný. Rozhodčímu jsem se neomlouval. Nebylo za co. Utekl k hostům do chumlu, ti ho bránili. On se ještě smál."

Vysokého trestu se muž, který ve fotbale nemá čistý trestný rejstřík, nebojí. „Je mi úplně jedno, jaký dostanu trest. Já už mám vše za sebou, hrál jsem v Novosedlicích jen pro radost. Co je moc, to je ale příliš. Přeju si, aby mě předvolali na disciplinárku, to by pak byla legrace. Akorát mě mrzí do budoucna, že to všem hajzlům projde. Někdo by s tím měl něco dělat. Hráči jsou trestáni, tak by měli i rozhodčí. Za tohle by si zasloužili minimálně rok a pokutu."

Novosedlicím skončila série výher. Vzadu hrajeme jako děti, povzdychl si Karlík

Novosedlický klub na svém facebookovém profilu okomentoval zápas takto: „Zářez zářezů… Náš tým dnes předvedl heroický a skvělý týmový výkon, bohužel na vyšší síly hlavního sudího byl krátký. Kdo na zápase byl, ten ví. Omlouváme se, že dnes utkání plně nezhodnotíme, ale snad pochopíte, že toho je i na nás moc. Jsme rádi, že jsme dokázali první celek tabulky přehrávat a donutili soupeře hrát s maximálním úsilím!"

Pod příspěvkem se pak lze z komentářů o nedohraném střetnutí dozvědět více. „My si jdeme pro zábavu zahrát fotbal a přijede trio ´týpků´ kteří od začátku fotbal znechucujou (nejen domácím). Nevím jestli to bylo máznutý (minimálně to tak vypadalo). Dá se pochopit, když rozhodčí udělá jednu dvě chyby za zápas, ale 10-15 chyb, který ovlivní celý průběh zápasu, na tom už je něco divného. A ne, dnes jsme nebyli takový, jako umíme být. Ti rozhodčí si to dělají sami a pak se diví. Kazí to nejen nám na hřišti, ale i divákům," napsal svůj pohled například kapitán Marek Vorel.

Vedoucí Novosedlic Leibl: Stupčice se nám omlouvaly, prý sudí pískali špatně

„Hostům to moc nesedlo, občas jsme je přehrávali. Za stavu 3:1 tam byly udělené červené karty za vzájemnou inzultaci, ale náš ji dostal jen proto, že strupčický to přihrál. Je to vidět i na videu. Hlavní to neviděl, upozornil ho na konflikt mladý pomezní, který to ale špatně vyhodnotil. Když jsem se pak ptal hlavního, tak jsem slyšel, že mi do toho nic není, ať držím hubu. Takhle by se rozhodčí neměl chovat k vedoucímu, i když on se mi pak v kabině omlouval, protože prý nevěděl, že jsem vedoucí. Naši hráči se šli v klidu zeptat, proč se rozhodl takhle, nikdo po něm nevyjížděl, on jim řekl, ať vypadnou, nebo je taky vyhází. Každopádně závěr eskaloval i díky penaltám. Pravděpodobně obě byly nařízené správně, první určitě ano, při druhé to taky cvaklo. Na konci ale byl jasný faul ve vápně na Karlíka po odkopnutí balónu. Nechci tím jeho následné chování omlouvat, co udělal, na hřiště nepatří. Karlos šel sudímu ukázat díru ve štulpně, odřeninu na noze. Fanoušci hostů, kteří za mnou seděli, když jsem kameroval, se omlouvali, že tohle ještě nezažili, že to je hnusný zářez. Dokonce i samotní hráči Strupčic uznali, že to byl spíš remízový zápas, že si nezasloužili vyhrát. Mrzí mě, že hrajeme teď na hranici možností, máme tam mladé, co moc nehráli, i staré, bereme si dovolené, a stane se tohle. To nikomu nepřidá chuť do fotbalu. Neměl jsem pak chuť jít ani na Teplice. Nakonec jsem šel a viděl jsem tam prapodivná rozhodnutí VARu. Člověku to fotbal znechutí. Nebylo to poprvé, co se nám něco podobného stalo. Možná, že nás někdo nahoře nechce, protože máme občas blikance. To, co udělal Pavel Karlík, je neomluvitelné. Chápu ještě nadávky v emocích, ale aby bil rozhodčího, to ne. Vše je na záznamu, včetně těch rozhodnutí sudích. Je teď na disciplinárce, jak to vyhodnotí ve spolupráci s STK. Čekám stopky pro naše hráče, ale měli by trest dostat i rozhodčí a jeden hráč Strupčic, kterému nebyla udělena červená. Nečekám ani omluvu, to nám body nevrátí. Bylo to celé zvláštní. Rozhodčí pískal od začátku nakloněnou rovinu, hráči Strupčic ho oslovovali jménem, asi to byl jejich kamarád. Na jeden dva přešlapy jsme zvyklí z okresu, ale tohle bylo moc. I zavolání police mi přišlo přehnané. Nikdo na ně nečekal, že by je chtěl zabít. To padne v afektu na hřišti, sudí na to musí být přeci zvyklí. Sami hráči Strupčic se nám omlouvali, podávali nám ruce a říkali, že rozhodčí pískali špatně."



Jak vidí zápas Novosedlice - Strupčice hráči hostujícího celku?

Ondřej Vrbka: „Těsně před vstřelením rozhodující branky se domácí dožadovali útočného faulu, ale rozhodčí usoudil, že bylo vše v pořádku. Novosedličtí pak neunesli, že přišli alespoň o bod, všichni se seběhli kolem sudího. Sudí dal druhou žlutou právě Karlíkovi, ten to neunesl a napadl ho, čímž rozhodčí předčasně ukončil zápas. Po odpískání se měla o rozhodčí postarat pořadatelská služba, ale ta nebyla nikde, tak sudí odešli do kabiny, odkud si prý sami zavolali PČR pro případné další napadení."



Lukáš Vrba, kapitán: „V Novosedlicích jsme zahazovali jednu šanci za druhou i kvůli terénu. Domácí čekali na naše chyby a využili brejky. Uvědomujeme si, že je blízko ten postup, ale ještě je dost zápasů a dost bodů před námi. Poslední krok je vždycky nejtěžší. Máme tu mladé kluky, moc bych jim to přál ten postup. Naše červená karta? To hráč hasil jednu našich chyb. A jejich první červená? U té jsem byl. S protihráčem jsem si vyměnil názory, on mě pak strčil na zem, já jsem to využil, zůstal jsem na zemi a čekal, co bude. Naštěstí to viděl pomezní, nahlásil to hlavnímu. Při druhé červené Honza Vrba dostal balón za obranu, zpracoval si ho a udělal klíčku ve vápně Pavlovi Karlíkovi. V tom ho prý Honza Vrba fauloval, ale hrálo se dál. Ondra Vrbka pak krásnou střelou dal na 4:3 pro nás. V tom se stalo, že Pavel měl blikanec. Musím ale říct, že hrál celou dobu férově a byl v pohodě. S bráchou jsme šli pomoc hlavnímu, aby se to tam nějak neporvalo ještě víc. Já jsem jenom čekál na rozhodčího za bránou a dostal jsem pokutu. A to mě dost pak mrzelo. Nebylo to ale na hřišti, ale mimo areál."



Trenér Strupčic Luděk Pěnkava: Odmítáme nařčení z podplácení!

„Kdo čte mezi řádky, tak pochopí, že nás domácí nařkli z podplacení rozhodčího, vůči čemuž se zcela zásadně ohrazujeme a nechceme být s podobnými praktikami nikterak spojováni. To, co se dělo ve fotbale před deseti nebo patnácti lety, ať už se v něm nikdy neděje. Když čtu vyjádření domácích, tak mám pocit, že jsem byl na jiném utkání. Rozhodčí samozřejmě dělal chyby, ale rozhodně ne pouze na jednu nakloněnou rovinu! A myslím, že jich nebylo víc než v ligovém zápase Teplice – Zlín. Hrajeme I. B třídu, nemůžeme chtít ligové rozhodčí. To říkám mým hráčům pořád a podle toho chci, aby se na hřišti i chovali. Rozhodčí je jen člověk, a když se k nim budou všichni chovat jako Novosedlice, za chvíli nebude chtít nikdo pískat a fotbal nebudeme moci hrát. To co předváděli hráči domácích, se často nevidí. Nadávali nejen rozhodčímu od 1. minuty, ale také si někteří nadávali vzájemně mezi sebou, nadávali směrem na lavičku. Ale bylo mi to jedno, my jsme měli dost starostí sami se sebou, nehráli jsme vůbec dobře. Od 60. minuty jsme ale domácí sevřeli na jejich polovině a měli šanci za šancí, z čehož jsme nakonec i vyrovnali. Vše vyvrcholilo tři minuty před koncem, kdy jsme vstřelili čtvrtý gól. Stalo se tak po souboji ve velkém vápně domácích, za který kdyby rozhodčí pískl faul proti nám, nemohli bychom nic říct. Rozhodčí byl od souboje 5 metrů, my na lavičkách 50 metrů, proto jeho rozhodnutí respektujeme. Nerespektoval ho ale domácí hráč, který mimochodem odvedl výborný výkon na hřišti, a vrhnul se na rozhodčího jako smyslů zbavený. Kdyby ho naši hráči neodtrhli, nevím co by se dělo dál. Očekával jsem, že zasáhne pořadatelská služba, ale zřejmě tam žádná nebyla. Domácí cítí, že mají zaděláno na velký průser, tak hledají problémy jinde. Nepřeji si, aby je hledali u nás."







Vorel na facebookové stránce FK Novosedlice také popisuje, co předcházelo zkratu Pavla Karlíka. „Všichni známe Karlose, ale když rozhodčímu ukazuje šrám na achilovce (cca 5 cm) a frajer řekne, že čistý a my z toho dostali gól, tak se nedivím že vypěnil."

Novosedlický Karlík o inzultaci: Sudí dostal, co si zasloužil. Neomluvil jsem se

Radek Baksa, hráč Strupčic, domácím vyvrací domněnky o koupeném zápase. „Můžu vás se vší jistotou přesvědčit o tom, že to cinklé nebylo. Takový budget opravdu nemáme a nedávalo by to žádný smysl na 14. celek tabulky. Herně jsme vás měli přejet jako lídr tabulky, ale nestalo se tak. Po fotbalové stránce jste předvedli skvělý výkon a smekám klobouček borci!"

Stejně jako domácí hráči a fanoušci, i Baksa souhlasí s tím, že rozhodcovské trio se v Novosedlicích neukázalo v nejlepší formě. „Výkon rozhodčích byl katastrofální na obě strany. Oba mančafty se s tím nejednou setkaly."

Deník kontaktoval hlavního sudího kvůli bližšímu vyjádření. „Máte to popsáno v zápise o utkání a myslím, že bude i na YouTube v nejbližší době záznam z utkání," nechtěl ale Miroslav Vlašič více rozvádět, co se v Novosedlidích stalo.

FK Novosedlice - SK Strupčice 3:4 (2:1). Branky: 20. a 57. D. Vorel, 43. M. Vorel - 10. a 80. (oba PK) Nový, 62. Vrba, 86. Vrbka. Rozhodčí: Vlašič - Prágl, Čada. ŽK: 3:2. ČK: 59. Janota, 87. Karlík - 58. Čvančara. Diváci: 80.