35letý záložník dal v každém z vítězných zápasů gól, stylově tak oslavil narození své dcerky. „Je to paráda, takovou jízdu jsem v Modré nezažil. Oslava ještě nebyla, neměl jsem hlídání, bude po zápase u mě pod pergolou. Je fajn, že se hraje v sobotu ráno," vykládal po výhře 2:1 nad Jiskrou.

Doma už jednu princeznu má, o třetí se pokouše nebude. „Teď jsem se snažil, aby to byl syn, tak už radši ne. Tři holky bych nezvládl, takže žádná hattrick. Teď máme dvě a moc se nevyspím," zubil se se slastným pocitem výhry i otcovství v duši.

V Modré její majitel Ladislav Michalec tým rozpustil, z I. A třídy ho v březnu odhlásil. „Nebyli lidi, lepilo se to. V panu Michalcovi se to nastřádalo a rozhodl se soutěž odhlásit. Nám řekl, ať si něco na tři měsíce najdeme., abychom nestáli. Myslí si, že se vrátíme, slyšel jsem, že chce koupit krajský přebor od Krupky."

Stínadlům bude padesát. Deník má unikátní fotky i video z výstavby a otevření

Stožický zatím neví, co se po sezoně bude dít. „Asi zůstanu. Mám to tu za barákem, mám teď druhou dceru. Tady je teď konečně parta, znám tu některé kluky od mala. Na hřišti je to vidět."

Velké Březno Střekov přetlačil díky velkému nasazení a bojovnosti. Několik šancí navíc zahodil. „To byly tutovky, mohlo být hotovo dřív. Ale dobře jsme bránili, do ničeho jsme ve druhém poločase soupeře nepouštěli. Bylo znát, že vzadu dřeme. U nás to ale není o běhání, ale o zkušenostech. V týmu jsme totiž samí starší a zkušení hráči. Řekl bych, že jsme to ukopali, byli jsme zodpovědní."

Lukáš Stožický, jehož s exligovým fotbalistou Vlastimilem Stožickým pojí vzdálené příbuzenství, říká, že jednoznačným cílem jeho nového týmu je záchrana. „Nevím, kolik týmů bude sestupovat, ale určitě se chceme zachránit. Půjdeme od zápasu k zápasu, musíme hrát tak jako dneska."

TJ Střekov - FK Jiskra Velké Březno 2:1 (2:1). Branky: 12. Stožický, 14. Bednář - 43. Tabunchyk. Rozhodčí: Šimeček - Červený, Vlk. ŽK: 5:3. Diváci: 80.