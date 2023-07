Nováček z Velkého Března zakončil sezonu v nejnižší krajské soutěži na desátém místě. Spokojenost? „Celou sezonu můžeme hodnotit úspěšně. Neměli jsme starosti se záchranou, pár kol před koncem jsme dokonce mohli pomýšlet i na vyšší příčky. Ale cíl jsme splnili, takže ano, jsme spokojení," říká trenér Jiskry Karel Moravec.

Na fotbale ve Velkém Březně | Video: Deník/František Bílek

Velké Březno chce být v příští sezoně lepší, jeho touhou je bojovat v horní polovině tabulky. „Chceme být v top osmičce. Rádi bychom přes léto posílili, rozšířili kádr. V plánu je zapracovat dorostence, kteří už na konci sezony naskočili," maluje Moravec.

Jeho cílem je mít na tréninkách co nejvyšší počet hráčů. Dobře si totiž uvědomuje, že kvalita tréninku zvedá zápasovou výkonnost. „Menší tréninková účast není jen náš problém, to je problém celého českého fotbalu. Kámen úrazu to pro nás byl hlavně ve druhé polovině sezony, kdy byly tréninky jen jednou týdně. Myslím si ,že je to škoda, protože máme opravdu skvělé podmínky ve Velkém Březně. Chceme k fotbalu přilákat co nejvíc lidí a ten fotbal si užít," říká kouč Jiskry.

Televizní utkání v Mojžíři málem opilo kabinu. Záložník Novák líčí, co se dělo

Hlavně v domácím prostředí bylo Velké Březno silné, do tabulky si před svými fanoušky připsalo 28 bodů. Venku? Jen 11… „Doma se nám hraje lépe," potvrzuje Ondřej Vichra. Proč? „Nevím, prostě hrajeme lépe. Možná je to tím, že v hledišti je pár bývalých trenérů, fanoušků, chceme se ukázat."

Jeho spoluhráč Jan Pták ale podotýká, že problém může být v životosprávě. „Záleží, jak se kdo před zápasem na něj připraví. Doma se nám sice dařilo, ale také jsme tam dokázali prohrát s posledními Liběšicemi," podotýká.

A to je další problém Jiskry - bohatým bere, chudým dává. „Jsme takový velkobřezenský Jánošík," usmívá se hořce trenér Karel Moravec. „Zvládli jsme zápasy s těmi nejsilnějšími, až na Dušníky jsme všechny týmy z top šestky alespoň jednou porazili. Ale prohráli jsme dvakrát s Liběšicemi, nezvládli jsme zápas s Kamenicí. Další věcí je, že venku jsme sotva poloviční. tam jsme na jaře vyhráli jen v Dobkovicích, navíc jsem tam nebyl. Takže to bude možná mnou, budu se muset nad tím zamyslet před další sezonou," vtipkuje.

FOTO, VIDEO: Střekov zase vyhrál, porazil Velké Březno. Stožický chce záchranu

Velké Březno dalo celkem 59 branek, horší v tomto ohledu byly jen sestupující Liběšice. „Ta koncovka nás trápí, finální fáze. Nedáme gól ani z malého vápna. Asi nám tam chybí nějaký gólový zabiják. Měli bychom víc trénovat," uznává Vichra. „Třeba Honza Pták dokáže zaspat," práská na kamaráda. „Trenér je pak naštvaný, jde dřív z práce a na tréninku je nás málo," dodává.

„Tréninky byly na jaře horší," přiznává Pták a slibuje nápravu. Kdy pak přijde řeč na opory týmu, neváhá jmenovat. „Brankář Jiří Ondrka je náš klíčový muž," tvrdí. A pohled na počet inkasovaných gólů mu dává za pravdu - jen tři týmy jsou na tom lépe.

Další důležití muži? „Vzadu Miroslav Radla, to je jistota," dává Pták palec nahoru. Vichra chválí i Ukrajince Serhije Tabunchyka, který se na podzim stal v Českých Kopistech terčem nadávek. „To je skvělý kluk, strašně milý, hodný. Máme ještě jednoho Ukrajince, toho zase jinde napadli loktem při hře."

Protihráč urážel náš národ. Měl jsem chuť se s ním poprat, přiznává Ukrajinec

Budoucnost Velkého Března je prý v mládeži. „Například Jakub Jendrisek už naskakoval do áčka, super. Jen by mladí měli s námi chodit do hospody tužit partu. Po zápase jde třeba jen půlka, což je dáno i tím, že kluci nejsou místní. Přitom prostředí tu máme fakt parádní, fanoušci si můžou dát výborná žebra, klobásy. Parádně se o občerstvení starají Petr Novák, Jiřina Ondrková a Jiří Ondrka," uzavírá Pták v pozitivním duchu.