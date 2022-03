„Potřebovali bychom alespoň jednoho kvalitního hráče do každé řady,“ avizoval už v průběhu zimy trenér Michal Kubec, že by uvítal rozšíření kádru, který často nabourávají práce na směny. Do Mojžíře ovšem žádné posily nedorazily. „Pokud se nám nepodaří nikoho přivést ani nadále, možná bychom museli v létě zvážit, jestli nebude I. A třída nad naše síly. To ale neznamená, že to chceme teď na jaře nějak vypouštět nebo vzdávat. Rádi bychom si záchranu uhráli na hřišti, a pak uvidíme,“ předeslal Kubec.