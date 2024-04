V devatenáctiletém Tadeáši Rybyšárovi mají fotbalové Neštěmice do budoucna solidní…

„To je šilené, vedle je volná plocha, kde by mohli fotbalisti kopat na krásné přírodní trávě, místo toho ale čutají na umělce. Navíc na takové, která má už dost za sebou," lamentoval na betonových ochozech stojící rodič středního věku. Podobných hlasů se neslo éterem více, proto Deník oslovil zástupce pořádajícího FK Ústí nad Labem - mládež s žádostí o vysvětlení.

„Na Klíši, kde naše mládež hraje svá domácí utkání, se hrála v sobotu Česká liga žáků U13 a U12, v neděli pak Česká liga dorostu U19 a U17. Co se týče hlavního hřiště, kde hraje Arma třetí ligu, tak to spadá plně pod vedení FK Viagem Ústí nad Labem, a. s. My nejsme kompetentní rozhodovat o tom, kdo a kdy tam bude hrát," vysvětlil sekretář mládeže FK Ústí nad Labem - mládež, z. s. Ondřej Klíč.

Sdílný byl i jeho kolega Milan Seidl, šéftrenér přípravek. „Zápasy plánujeme dlouho dopředu. Nemohli jsme tušit, že v polovině dubna bude takové vedro. Vždyť týden před tím byla zima a déšť. Navíc je požadavek, aby se v tomto ročním období právě z nevyzpytatelnosti počasí hrály zápasy na umělé trávě."

Podle Seidla není ve spojení umělá tráva a děti žádný problém. „Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdybychom mohli s dětmi za takového počasí hrát na přírodním povrchu. Ale nezle říct, že je hezky, tak půjdeme vedle na přírodní trávu. Ta plocha patří FK Viagem Ústí nad Labem, a.s. On si rozhoduje, kdo tam bude hrát, jak bude plocha využitá. A co se týče zdraví, tak v zahraničí je běžné, že děti hrají na umělkách, a je tomu tak i v různých velkoklubech, třeba v Barceloně."