Brná je jeden z mála neprofesionálních fotbalových oddílů, které dohrávají soutěžní utkání. Zůstala totiž mezi osmičkou nejlepších celků v krajském poháru, který se nakonec dohrává. Po výhře 3:1 nad Krupkou jsou svěřenci Tomáše Heřmana v semifinále.

V Brné byl hlad po fotbale opravdu velký, na utkání dorazily téměř dvě stovky fanoušků. Aby také ne, Heřmanův soubor si totiž střihl jen jeden přátelský duel s juniorkou Army (výhra 4:2, pozn. autora), jinak pouze trénuje. Diváci tak příliš šancí vidět své oblíbence v akci nemají. „Myslím, že hráči se pak na ta mistrovská utkání o to víc těší,. Do Korona cupu ani do jiných turnajů jsme se nehlásili, věřím, že odehrajeme maximální počet zápasů v poháru,“ hájí trochu netradiční metodu trenér Brné.

Ten vysokou návštěvu ocenil, pochvaloval si i úroveň zápasu. „Kromě absence Gajdarskiho jsme se sešli v plném složení, podle toho ten fotbal také vypadal. I soupeř hrál dobře, myslím, že divákům se to muselo líbit.“

Radost fanouškům udělal už v 11. minutě střelou pod břevno Rilke, bývalý ligový fotbalista měl prsty i ve druhé brance. Tu vstřelil z penalty po faulu na něj Demčenko. Hosté sice v závěru vykřesali naději, definitivně je ale popravil další exligový hráč Jan Králík.

Semifinálové dvojice určí los, Brnou čeká někdo z tria Domoušice, Vilémov, Junior Děčín.

Krajský pohár, čtvrtfinále

Brná – Krupka 3:1 (1:0).

Branky: 11. Rilke, 67. Demčenko (pen.), 90.+4 Králík – 89. Kotrba.

Rozhodčí: Provazník. ŽK: 2:3. Diváci: 184.

SK Brná: Satek – Zeman, Dušek, Beneš, Stach – Hanich (82. Morgan), Prousek, Jelínek (90. Drbal) – Králík, Demčenko, Rilke.