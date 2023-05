Lídr tabulky se sice v Horním Jiřetíně ujal brzkého vedení, domácí ale dokázali skóre otočit. „Dobrý vstup nás možná trochu ukolébal, jsem ale rád, že se poté kluci dokázali vyhecovat a zápas otočit z 1:2 na 5:2,“ pochvaloval si sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Druhý gól soupeře nás konečně probral, výborně zahráli naši ofenzivní hráči, kteří byli velice efektivní. Po nepovedeném zápase s Neštěmicemi, kde nás koncovka trápila, jsme tentokrát měli třeba osm šancí, pět z nich skončilo gólem. Výborně zahrál Kolář, trefil se Honza Králík, za to jsem strašně rád,“ dodal.

Vyhrál šťastnější, řekl kapitán Sebuzína Kubát po bitvě o čelo okresu

Jasnou výhru 6:0 proti Lovosicím zaznamenal Most. „Takový spíše pohodový zápas. Soupeř má problémy, všichni to víme, takže bylo jasné, jak to asi dopadne. Já jsem rád, že naši kluci splnili taktiku, kterou jsme si před zápasem stanovili a bereme tři body,“ usmíval se kouč vítězů Stanislav Hofmann.

Domácí utkání se žateckému Slavoji tentokrát vůbec nepovedlo. Totálně selhal v prvním poločase, ve kterém hosté z Litoměřicka nasázeli pět branek, čímž rozhodli o výsledku celého utkání. Slavoj korigoval už jen dvěma góly. „Dnes zcela zasloužená výhra Litoměřicka. Byli efektivní. Co kopli v prvním poločase na bránu, to byl gól. My jsme byli v první půli pomalí, líní, pasivní a bez šancí. Za druhý poločas musím před klukama smeknout, že to za stavu 0:5 nezabalili. O přestávce byla velká bouřka v kabině a od druhé půle bychom se měli odrazit a takto hrát,“ hodnotil po nepovedeném utkání výkon svých svěřenců trenér Žatce Richard Zelinka.

Ústí znovu obralo favorita, Brozany mají další výhru

Svůj pohled přidal také litoměřický kouč Štefan Knapík. „Rozhodl první poločas, kdy se nám až nebývale zadařilo v zakončování šancí, které jsme si vypracovali. I soupeř měl nějaké, ale náš brankář si s nimi poradil. Když vedete v poločase o tolik gólů, jdete do druhého s tím, že to hlavně nesmíte podcenit. My to nepodcenili, ale už nám chyběla šťáva, taková ta touha, takže jsme hráli hodně odzadu a nechali se soupeřem zatlačit. Dostali jsme dva góly a sami už žádný nepřidali. Celkově ale hodnotíme utkání pozitivně, byla tam spousta dobrých věcí. První zápas na stoperu nám sehrál jeden z dorostenců, a zvládl to opravdu dobře, navíc máme důležité tři body na klid,“ uvedl litoměřický stratég s tím, že na sestupové příčky má Litoměřicko náskok už deseti bodů.

Těžká bitva se očekávala v Černovicích, kam dorazil soupeř z Jílového. Ten si nakonec po penaltách a výhře 2:1 urval dva body. „Zlaté dva body, látali jsme sestavu. I já musel na třicet minut nastoupit, ale zápas to nebyl nic moc. Terén je v Černovicích tak pro okresní přebor a i zápas okresní přebor připomínal. Za výhru a dva body jsme samozřejmě rádi. Máme klídek ve středu tabulky,“ řekl kouč Jílového Ondřej Barilla.