Návrat krále, chtělo by se filmovou terminologií říct. Jedna z opor fotbalové Brné, Jan Králík, jenž na jaře hostoval v Mostě, se vrátil ve velkém stylu a dvěma brankami pomohl svému týmu k vysoké výhře 6:2 nad Kadaní. Skvěle se představila i nová posila Emil Rilke. Český i slovenský mistr a účastník Ligy mistrů rovněž dvakrát rozvlnil síť soupeře.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale soupeř nebyl špatný. Zejména v první půli mel šance, byl běhavý a nepříjemný v soubojích,“ hodnotil trenér domácího celku Tomáš Heřman. „Po změně stran ale rozhodla naše kvalita směrem dopředu.“

Fanoušci ale mohli vidět celou plejádu zajímavých jmen. Dvaaosmdesát minut odehrál 42letý Miroslav Rada, jenž válel za Spartu či Teplice, ve 40. minutě naskočil do hry exligový Michal Zeman, který doplnil duo Králík-Rilke. „Důležité je mít vyvážený kádr, není to jen o ligových hráčích, potřebujete i ty, kteří pro ně pracují,“ vyzdvihl celý mančaft Heřman, jenž už vyhlíží těžší prověrku, exdivizní Most. „Tam se ukáže, jak na tom jsme.“

Fotbal, krajský přebor, 1. kolo:

SK Brná – Kadaň 6:2 (1:0).

Branky: 34. a 79. Králík, 52. a 59. Rilke, 78. Demčenko J., 90. Gajdarski – 68. Fefrčík, 83. Janošík.

Rozhodčí: Klimpl. ŽK: 1:1. Diváci: 175.

SK Brná: Satek – Stukheil (76. Dušek), Rada (82. Demčenko V.), Bartoš (C), Stach – Smetana (72. Gajdarski) – Borovec (40. Zeman), Králík, Jelínek, Rilke – Demčenko J.