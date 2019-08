„Pokud si správně pamatuji, dali jsme zde snad první gól ze hry,“ kvitoval krásnou akci vedoucí k úvodní trefě Brné Tomáš Heřman. „Jenže domácí během deseti minut otočili a pak ještě nedali penaltu,“ zakabonil se vzápětí. Zbytek úvodního dějství byl vyrovnaný, jenže Brná v závěru zahodila tutovku a Vilémov z brejku gólem do šatny zvýšil na 3:1.

Po změně stran už se hrálo jen podle domácích not, Brná dostala další tři góly a nakonec odjela s debaklem. „Ve druhé půli už není co hodnotit, byli jsme odevzdaní a tragičtí, domácí si dělali co chtěli. Nechápu, jak jsme po skvělém výkonu s Mostem mohli takhle spadnout,“ dumal Heřman. „Ve Vilémově nám to zkrátka opravdu nejde,“ pokrčil rameny. V dalším kole hostí Brná Perštejn. (db)

Fotbal, krajský přebor, 3. kolo:

Vilémov – Brná 6:1 (3:1)

Branky: 5., 45. + 1 a 62. Kučera, 11. Buryánek, 72. Zeman (vl.), 82. Vavroušek – 2. Králík.

Rozhodčí: Pánek. ŽK: 0:4. Diváci: 150.

SK Brná: Satek – Prousek, Bartoš (C), Stach, Zeman – Smetana (73. Dušek) – Borovec (57. Gajdarski), Králík, Stukheil (46. Ren), Rilke – Demčenko J.