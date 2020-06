„Chyběli nám Michal Zeman a Emil Rilke, i přesto jsme si tam ale jeli pro dobrý výsledek. A jsem rád, že si ho vezeme,“ culil se po utkání spokojený trenér Tomáš Heřman. „Myslím, že z obou stran to byl kvalitní a pohledný fotbal, remíza je asi zasloužená,“ zhodnotil první duel.

V obou poločasech viděli diváci krátký úsek, do kterého se vměstnaly tři branky. Vilémov poslal do vedení ve 35. minutě Havel, pět minut na to však srovnal Králík. Plodný závěr první půle zakončil ve 43. minutě Kučera a domácí tak šli do kabin veselejší. Po hodině hry ale srovnal Demčenko, ačkoliv vzápětí odpověděl Hoke, poslední slovo patřilo Jelínkovi.

Hoke s Králíkem pak viděli v závěru zápasu druhou žlutou a tedy i červenou kartu, oba soupeři dohrávali v deseti. „Myslím, že oba týmy využijí možnosti vyplatit se z trestu, jelikož to bylo po dvou žlutých kartách,“ vyloučil Heřman možnost, že by kapitán Brné chyběl v odvetě. Ta se hraje 20. června v 17.00 v Brné.

Krajský pohár, 1. finále:

Vilémov – Brná 3:3 (2:1)

Branky: 35. Havel, 43. Kučera, 70. Hoke – 40. Králík, 63. Demčenko, 75. Jelínek.

Rozhodčí: Sabo. ŽK: 6:4. ČK: 1:1 (85. Hoke – 90. Králík). Diváci: 200.

SK Brná: Satek – Morgan, Dušek, Beneš, Stach – Hanich, Jelínek, Gajdarski, Prousek – Králík (C), Demčenko Jevg.