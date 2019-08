Fotbalisté Brné byli ve 2. kole krajského přeboru blízko k cennému bodovému zisku. Proti exdiviznímu Mostu vyrovnali ve strhujícím závěru na 4:4, jenže gól kvůli těsnému ofsajdu neplatil.

V 80. minutě by na Brnou vsadil asi jen úplný blázen. Most, který hrál ještě loni divizi, vedl 4:1 a vypadalo to, že si dokráčí pro další pohodlnou výhru. Jenže gól naděje vstřelil Jelínek, jenž rozpoutal šílenou závěrečnou desetiminutovku. Na dostřel totiž dostal v 85. minutě domácí celek Gajdarski a Brná se v nastavení dokonce protlačila k vyrovnání. Ohromný tlak a obléhání hostující svatyně zakončila hlavička jednoho s domácích, jenže radost hráčů i fanoušků zchladil pomezní sudí, který signalizoval postavení mimo hru.

„Těžko to nyní můžeme rozsoudit. Zda to ofsajd byl nebo ne se už asi nedozvíme, ale podle mě ho na stadionu viděl jediný člověk, bohužel to byl právě rozhodčí,“ okomentoval situaci domácí trenér Tomáš Heřman. „Nicméně pokud ho viděl a mávl ho, nedá se s tím nic dělat. Zaráží mě ale, že náš hráč naskakoval z pozice vedle svého soupeře a ani Most po tom gólu neprotestoval, že by se jednalo o ofsajd. Na druhou stranu mě mrzí spíše první poločas. Po brzkém gólu jsme se nemohli vzpamatovat, soupeř byl jasně lepší a mohl dát i více, než dva góly,“ uznal.

Právě první půle, špatný začátek a zakřiknutý výkon stál Brnou lepší výsledek. Domácí celek opařila branka Bendy už ze 3. minuty, převahu hostů pak potvrdil Linka. „Viděl jsem dva poločasy, první patřil jasně Mostu, ve druhém jsme byli lepší my. Dali jsme čtyři góly, ačkoliv nám uznali jen tři, k tomu jsme měli čtyři další tutovky. Kdybychom byli trochu efektivnější, mohli jsme brát zaslouženou remízu.“

Brná tedy ukázala, že v letošním ročníku může atakovat vysněné pozice v horní polovině tabulky a může hrát i s těmi nejlepšími. V dalším kole má šanci toto tvrzení potvrdit na hřišti ambiciózního Vilémova. „Věřím, že přivezeme body, které jsme teď ztratili. Vilémov je doma silný, ale já doufám, že ukážeme, že můžeme vyhrát kdekoliv,“ uzavřel odhodlaně Heřman. (db)

Fotbal, krajský přebor, 2. kolo:

Brná – Mostecký FK 3:4 (0:2). Branky: 51. Demčenko J. (pen), 80. Jelínek, 85. Gajdarski – 3. a 54. Benda, 24. Linka, 75. Valenta. Rozhodčí: Vlašič. ŽK: 4:4. Diváci: 273.

SK Brná: Satek – Zeman, Rada (13. Dušek, 66. Betka, 89. Ren), Bartoš (C), Stach – Borovec (79. Gajdarski), Stukheil, Králík, Jelínek, Rilke – Demčenko J.