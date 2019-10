Fotbalisté Brné doma v krajském přeboru nestačili na Jílové a prohráli 1:2. Vítěznou branku hosté zaznamenali v 86. minutě z penalty.

Brná (zelenočerní) - Jílové, krajský přebor 2019/2020 | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Je to pořád dokola, máme rozsáhlé absence, v tomto zápase to vygradovalo a měli jsme problém vůbec složit alespoň jedenáct lidí,“ pokrčil bezmocně rameny trenér Tomáš Heřman. „I přesto ale kluci bojovali a podali výborný výkon, škoda, že se nepodařilo udržet to alespoň na ten bod,“ sklopil hlavu.