Velký svátek zažily v úterý Hostovice. Do této městské části Ústí nad Labem zavítala Česká televize, aby v přímém přenosu přiblížila divákům u obrazovek fotbalový zápas I. B třídy mezi domácím celkem a nedalekými Chabařovicemi. Před necelou tisícovkou nadšených fandů triumfovali v parádní atmosféře Hostovičtí, vyhráli 6:1!

V televizním utkání porazily Hostovice před parádní návštěvou hosty z Chabařovic (červené dresy) 6:1. | Foto: Deník/František Bílek

Přenos komentovali Vlastimil Vlášek a Luděk Zelenka a rozhodně to neměli jednoduché. Hřiště v Hostovicích je totiž křivé, sváží se od jedné brance k druhé. „Měli jsme studio v rohu hřiště, neměl jsem nadhled, moc dobře jsem neviděl. Bylo to hodně specifické,“ potvrdil Zelenka. Domácí celek po skončení střetnutí mohutně slavil. „Vůbec nevadí, že zítra není volno. Každý si to nějak zařídí,“ usmíval se obránce vítězů Jiří Štolba, který dal jeden gól Hostovice.