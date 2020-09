Fotbalová I. B třída má za sebou druhé kolo. Stejně jako na to první na něj nebudou v dobrém vzpomínat fotbalisté Chlumce. Ti opět zbytečně ztratili další body, tentokrát ve Vaňově.

Domácí se sice dostali do vedení, Chlumec ale dvěma zásahy po pauze otočil. Na 3:1 mohl navýšit z penalty Mach, jenže nedal a domácí se v 90. minutě dočkali vyrovnání. Navzdory tomu, že hráli pouze v devíti! Tvrdost utkání totiž dokumentoval nejprve Fajt, jenž viděl coby střídající hráč v 50. a 66. minutě dvě žluté karty a musel pod sprchy, a následně i Jakub Štěrba, jenž na hřišti nepobyl ani deset minut a po dvou kartách v rozmezí čtyř minut putoval předčasně do šaten i on.

„Byl to tvrdý zápas z obou stran. Klukům patří poděkování za to, že zápas nevzdali a nakonec z něj máme se štěstím dva body,“ líčil kapitán Vaňova Martin Růžička poté, co jeho tým uspěl v penaltovém rozstřelu.

Další přesvědčivý výkon předvedli fotbalisté Mojžíře, kteří vyhráli v Českých Kopistech 3:0 a vyskočili do čela soutěže. „Tři góly, čisté konto a výhra z venku. Jsem maximálně spokojen,“ liboval si mojžířský lodivod Michal Kubec. „Měli jsme trochu problém se sestavou, ale všichni, kdo nastoupili, podali skvělý výkon,“ těšilo ho.

„Teď musíme potvrdit tři body z venku doma. V zápase s Bezděkovem budeme navíc slavit 60 let od založení, takže touha po vítězství bude dvojnásobná,“ přislíbil.

Vyhořely i Hostovice, které prohrály v Bohušovicích 0:6, vedení 2:0 v Pokraticích ztratil Svádov, jenž padl gólem v 85. minutě 2:3.

Fotbal, I.B třída, skupina A – 2. kolo:

Pokratice– Svádov 3:2

Branky: 30. Bergmann, 41. z pen. Novák, 85. Polášek – 11. Košvica, 16. Vanša

České Kopisty – Mojžíř 0:3

Branky: 15. vl. Plzák, 52. a 73. Fiala

Vaňov – Chlumec 2:2 pen. 5:4

Branky: 7. Zeman, 89. Šimurda – 58. Veselý, 66. Weber

Bohušovice – Hostovice 6:0

Branky: 22. Ortbauer, 62. Dalešický, 66. Ortbauer, 82. Ortbauer, 84. Ortbauer, 89. Buryánek)