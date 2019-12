I fotbalová I. B třída už ulehla k zimnímu spánku. Poslední podzimní zápasy, jimiž byly dohrávky 2. kola, vyšly Svádovu a Mojžíři. Naopak Vaňov a Hostovice odešly s prázdnou, jen bod má ze slibně rozjetého duelu Chlumec.

Právě jeho fotbalisté vedli v Bezděkově dvakrát o dvě branky, jenže pak se nechal vyloučit Michal Sak a Chlumečtí půlhodinové oslabení nepřestáli. Domácí v poslední desetiminutovce dvakrát udeřili a srovnali na 3:3, navíc zvládli suverénně 4:1 i penalty a získali dva body.

HOSTOVICE POHŘBILY INDIVIDUÁLNÍ CHYBY

První derby se hrálo ve Svádově, kam přijely Hostovice. Po vyrovnané první půli viděli diváci po změně stran čtyři branky. Na trefu Habrdleho bleskově zareagoval hostující Černohorský, pak se však prosadili Vošahlík a Přibyl a všechny body zůstaly po výhře 3:1 domácím. „Zápas rozhodly naše individuální chyby. Štve mě to, protože jsem hráče upozorňoval, že terén bude těžký a musíme si na to dát pozor,“ hodnotil podklouznutí brankáře u první trefy domácích vedoucí mužstva Hostovic Roman Löffler. „Řekl bych, že vyhrál šťastnější tým, zápas byl vyrovnaný. Místy to byl trochu hurá fotbal, za stavu 1:1 jsme trefili břevno. Být to gól, mohlo to skončit jinak.“

„Souhlasím, že první půle byla vyrovnaná. Podle mě jsme ale vyhráli zaslouženě, ač připouštím, že chyby hostů nám k tomu dost pomohli,“ nabídl svůj pohled kouč domácích Pavel Přibyl. Ten ocenil i čtvrtou příčku po podzimu. „Škoda, že nás trápila koncovka. Máme druhý nejhorší útok a přesto jsme čtvrtí, kdybychom dávali góly, bylo to ještě lepší.“

Na umělé trávě Městského stadionu se utkal Vaňov a Mojžíř. Zápas opanovali hosté. Ačkoliv dvakrát prohrávali, nakonec brali tři body za výhru 5:2. „První půle byla z naší strany trochu nervózní, ačkoliv jsme měli převahu. Dozadu jsme udělali dvě chyby, ale soupeř obě potrestal. Ve druhé půli už se projevila naše zkušenost,“ hodnotil trenér Mojžíře Michal Kubec.

I.B TŘÍDA, SKUPINA A – 2. kolo:

Svádov – Hostovice 3:1 (0:0)

B: Habrdle, Vošahlík, V. Přibyl – Černohorský. R: Kloub. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

Vaňov – Mojžíř 2:5 (2:2)

B: Růžička, Zeman – Vitásek 2, Pek, Růžek, Baláž. R: Svoboda. Bez karet. Diváci: 60.

Bezděkov – Chlumec 4:3 PK (0:1)

B: Jirásek, Stehlík, Husák – Sak, Dohnal, Weber. R: Vlašič. ŽK: 6:3. ČK: Hlavsa – Sak. Diváci: 60.