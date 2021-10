Podle papírových předpokladů skončil sobotní zápas B skupiny I. B třídy mezi domácími Chabařovicemi a Juniorem Děčín. Hosté, které zezadu diriguje zkušený Petr Voříšek, si do tabulky připsali tři body za pohodové vítězství 3:0.

Děčínský Junior (v modrém) vyhrál v Chabařovicích 3:0 | Foto: Deník/František Bílek

„Tak snadné to nebylo. To hřiště je v Chabařovicích velké, navíc byla zima, už jsem cítil palec. Na fotbal už to není ono. K vítězství jsme se protrpěli," usmíval se po utkání Voříšek, bývalý ligový hráč Teplic nebo Sparty.