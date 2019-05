Fotbalová I. A třída má za sebou 20. kolo. Uspěly v něm Neštěmice, Mojžíř a Chuderov, naopak Libouchec a Střekov vyšly naprázdno.

„Vítězství 4:0 sice vypadá jednoznačně, ale pro nás to nebyl vůbec jednoduchý zápas, protože Strekov má kvalitní mužstvo,“ hodnotil po úspěšném derby kouč Mojžíře Michal Kubec, jehož tým zdolal 4:0 Střekov. „Moc šancí v první půli nebylo, nám se ale povedlo minutu před poločasem dát první gól, což podle mě rozhodlo celý zápas. Získali jsme sebevědomí a druhý poločas už byl jasně v naší režii,“ dodal.

I další výsledek má jednoznačnou podobu, Chuderov doma zdemoloval Bohušovice 6:1, ani zde se ale výhra podle trenéra domácích nerodila lehce.

„V první půli to bylo hodně vyrovnané, šance byly na obou stranách,“ hodnotil Petr Čítek. „Po přestávce se nám povedl brejk na 2:1, hosté si pak ve skrumáži dali vlastní gól a to je položilo. Zbytek zápasu už byl v naší režii,“ dodal.

Těšit ho mohlo také to, že kromě vlastní branky se do listiny střelců zapsalo pět různých hráčů. „Samozřejmě mám radost, že to není o jednom hráči, vyzdvihl bych ale práci Michala Rohlíka, který ty šance spoluhráčům připravoval.“

Libouchec doma nestačil na lídra s Oldřichova, kterému podlehl 0:2. V deseti hrály v Křešicích od 27. minuty Neštěmice, přesto vedly deset minut před koncem 3:1. Nakonec ale vezou až výhru na penalty 4:3.

FOTBAL, I. A TŘÍDA, 20. KOLO:

Chuderov – Bohušovice 6:1 (1:1) Branky: Soukup, Maštalíř, vlastní Šulc, T. Řezníček, V. Rohlík, Nývlt – Drahoňovský. Rozhodčí: Formánek. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Křešice – Neštěmice 3:4 PK (0:1) Branky: Lepič, Kruncl, Wald – Čisár 2, Lácha. Rozhodčí: Slívko. ŽK: 5:1. ČK: Čermák (N). Diváci: 80.

Libouchec – Oldřichov 0:2 (0:0) Branky: Sedláček 2. Rozhodčí: Vlk. ŽK: 2:4. Diváci: 50.

Mojžíř – Střekov 4:0 (1:0) Branky: Sikora, Pliska, Pavlík, Král (PK). Rozhodčí: Dočekal. ŽK: 0:1. Diváci: 125.