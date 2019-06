Derby v I. A třídě mezi Neštěmicemi a Mojžířem dospělo až do penalt, což bylo pro oba celky málo. Nakonec se radovali domácí, kteří urvali výhru 3:2. Libouchec sice mohl slavit výhru 3:2 nad Chuderovem a záchranu, jenže se slanou příchutí slz smutku. Před zápasem totiž uctil památku nedávno zemřelého dlouholetého sekretáře Václava Budky. Střekov zvítězil 2:0 v Děčíně a záchranu má ve vlastních rukou.

Počet 300 diváků sice neatakoval vysněnou hranici pěti set fanoušků, které se blížila podzimní návštěva v Mojžíři (450 přihlížejících), přesto mělo derby výbornou kulisu. Tu bavily i výkony obou celků a kdyby skončil zápas 6:6, nikdo by se nemohl divit.

PENALTOVÁ SHOW

Kromě čtyř branek se diváci dočkali také neobvyklého množství pokutových kopů. První půle sice patřila domácím, kteří měli více ze hry, jenže žádnou tutovku si nevypracovali. Naopak po jednom z brejků byl faulován ve vápně Vitásek a penaltu proměnil Král – 0:1.

Domácí po změně stran šlápli na plyn ještě víc, i oni dostali tři minuty po změně stran možnost zahrávat penaltu, jenže brankář Čurda, jenž střídal zraněného Šimona Kubce, ji zneškodnil. Po hodině hry se však prosadil parádní ranou do šibenice Sloup, deset minut před koncem překlopil skóre na domácí stranu Lácha. Mojžíř však ještě stihl znovu vyrovnat, jak jinak než opět z penalty, kterou proměnil znovu Král.

„Vysunutí Láchy na hrot nám dělalo obrovské problémy, nakonec z toho domácí vytěžili i vedoucí branku,“ hodnotil po zápase trenér Mojžíře Michal Kubec. „Nám se naštěstí povedlo srovnat, nutno ale říct, že sudí domácí celek poškodil. Obránce si totiž nastřelil vlastní ruku, což se podle pravidel nepíská,“ připustil.

Další penalty pak zhlédly slušně zaplněné tribuny v rozstřelu, který nakonec ovládli domácí hráči. „Jsem rád, že jsme nedali kůži lacino, zápas jsme odjezdili, bohužel bod je pro nás málo a tento zápas tak stvrdil náš sestup,“ pokrčil smutně rameny hostující kouč. „Určitě se ale nemáme za co stydět, na hráče jsem pyšný a tradičně musím pochválit i naše fanoušky.“

„Krásné počasí, super návštěva, dobrá atmosféra a zajímavý fotbal,“ hodnotil domácí David Kubala, jenž v minulosti nastupoval i za Mojžíř. I pro jeho tým jsou ale dva body málo. „Výhru nás stálo naše neproměňování šancí, co jsme schopni zahodit, to je šílené,“ vypíchl slabinu, díky níž nemají Neštěmice o bod víc. „Musíme doufat, že Oldřichov už v posledním kole nezíská ani bod a přivezeme všechny tři z České Kamenice,“ nastínil jediný možný scénář, díky němuž by Neštěmice ovládly I. A třídu a vrátily se do krajského přeboru.

LIBOUCHEC VYHRÁL PRO BUDKU, STŘEKOV DRŽÍ DVOŘÁK

Pomoci jim musí Střekov, právě ten přivítá Oldřichov a díky výhře 2:0 v Děčíně, kterou vystřelil nejlepší střelec I. A třídy Dominik Dvořák, ještě může živit naději na záchranu. Musí však zvítězit za tři body.

Výhru 3:2 nad Chuderovem slaví Libouchec, ta mu navíc vynesla i záchranu. Jinak měl ale zápas smutnou atmosféru. „V týdnu zemřel náš dlouholetý sekretář pan Budka. Zápas jsme vyhráli pro něj, bylo tam hodně emocí,“ řekl kouč domácích Václav Strádal.

Fotbal, I. A třída, 25. kolo:

Neštěmice – Mojžíř 3:2 PK (0:1) Branky: Sloup, Lácha – Král 2 (obě z PK). Rozhodčí: Slívko. ŽK: 2:0. Diváci: 301.

Libouchec – Chuderov 3:2 (2:1) Branky: Novák 2, Wild – Soukup, M. Rohlík. Rozhodčí: Sitarčík. ŽK: 2:1. Diváci: 200.

Junior Děčín – Střekov 0:2 (0:2) Branky: Dvořák 2. Rozhodčí: Maleček. ŽK: 2:2. Diváci: 225.