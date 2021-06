„O výsledek moc nešlo, hlavní je, že můžeme konečně hrát. Kluci měli zápas po tři čtvrtě roce, těšili se. Od zápasu jsme si moc neslibovali, hlavní bylo, aby se nikdo nezranil. Na hřišti byly vidět pěkné momenty, je potřeba pochválit soupeře. Velké Březno má mladý tým, který hrál velice dobře. My jsme zahodili několik dalších šancí,“ shrnul zápas Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Velké změny v dobkovické kabině neproběhly. „Zatím to vypadá, že budeme ve stejném složení, jako na podzim. Chyběl nám jeden hráč, který je na lodi a asi skončí jeden ze starších hráčů. Kádr bychom chtěli doplnit, ale bude to těžké. Nikdo pořádně neví, kdo kde hraje. Spousta kluků ani hrát nechce,“ pokrčil Štol rameny.

Účastník krajské I.B třídy bude mít nabitý program. Počítá s tréninky a zápasy. „V sobotu hrajeme od 17 hodin doma s Duchcovem. Rozjednané máme Modlany nebo Libouchec. Do konce června to chceme namodelovat tak, jako by to byla klasická sezona. Tedy tréninky a zápasy. Pak bude klasické volno a poté plynule začne letní příprava a nový ročník,“ dodal Štol.