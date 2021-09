„Soupeř byl aktivní, běhavější, tak to bylo jiné, než v předchozím utkání. Museli jsme šetřit Uhlíka, který měl svalové zranění, ani jsem nečekal, že dnes přijde Pavel Soukup a v závěru šel hrát. Bohužel si asi obnovil zranění Filip Schettl. Nebyl to zase tak krásný fotbal, ani šancí tolik nebylo, ale máme další tři body a ty se počítají,“ říkal po utkání s úsměvem trenér Pavel Schettl.

Trenér hostů Štefan Knapík naopak litoval neproměněných šancí: „Dali jsme rychlý první gól, ale jak to tak někdy bývá, paradoxně nám spíše ublížil. Přesto se nám dařilo eliminovat hlavní hrozbu soupeře, což je jejich pravá strana, nicméně domácím se stejně povedlo srovnat. Utkání směřovalo k remíze, ale bohužel jsme deset minut před koncem dostali gól z dlouhého autu, což byla velká škoda. Určitě jsme mohli v obraně tuto situaci vyřešit lépe. V průběhu zápasu jsme sami měli dvě obrovské šance, které jsme ale nedali. Domoušice se vezou na vítězné vlně, to sebevědomí z nich sršelo, a pokud chcete proti takovému soupeři uspět, musíte podobné šance proměňovat.“

Hektický závěr byl k vidění v Jílovém, kde domácí hostili Oldřichov. Ještě v 71. minutě byl stav 0:0, na konci se ale hosté radovali z výhry 3:2. „Tentokráte jsme neodvedli dobrý výkon. Chyběla mi tam bojovnost a emoce. Soupeř nás předčil hlavně v důrazu. Zbytečně jsme vyrobili penaltu. Sice jsme pak vyrovnali, ale neměli jsme na to, dovést utkání alespoň k bodu. Výsledek nás mrzí, ale musím uznat, že Oldřichov vyhrál zaslouženě,“ klopil oči Pavel Salava, kouč Jílového.

To oldřichovská kabina se mohla po dvou vysokých porážkách zase radovat z vítězství. „První poločas byl vyrovnaný, v tom druhém jsme byli přeci jen aktivnější a domácí do ničeho nepouštěli. Vyrovnání domácích nás nakoplo, nakonec jsme to zaslouženě urvali,“ usmíval se Oldřich Zícha, který se na vítězství Oldřichova podílel dvěma góly.

V tabulce stoupá Vilémov, který doma porazil Krupku 3:1 a slavil druhé vítězství v řadě. Zatímco svěřenci Vlastimila Choda poskočili na páté místo, tým z Teplicka se dál trápí. Krupka prohrála poslední čtyři zápasy a je na dně krajského přeboru.

Vilémov prohrával po poločase, po změně stran ale třemi trefami otočil vývoj celého zápasu. „Utkání jsme si sami zkomplikovali, neproměnili úvodní šance a ještě z penalty inkasovali. Závěr prvního poločasu jsme dohráli pod psychickou dekou. O přestávce se kluci uklidnili a druhý poločas zvládli dle našich představ. Těší nás, že jsme se dokázali takto zvednout a nelehké utkání otočit v náš prospěch. Náš tým má kvalitu. Chce to jen klid a proměňovat šance, jako ve druhém poločas,“ zdůraznil Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Díky druhé výhře v sezoně se ze dna tabulky zvedly Modlany. Ty doma rozstřílely Lovosice 6:0, v obou poločasech daly po třech brankách. „Konečně se sešla sestava, která by měla hrát a blíží se ideálu. V úvodu sezony jsme měli hodně absencí, zraněných. a tak výkony nebyly úplně podle představ. Nyní si to snad konečně začalo sedat,“ řekl člen vedení klubu a bývalý vedoucí mužstva SK Baník Modlany Zdeněk Kupka,

Hattrickem se na vysoké výhře podílel bývalý teplický ligový středopolař Vlastimil Stožický. „Jeho zkušenosti jsou znát. Další klíčovou postavou mužstva je Míša Doležal, je hrozně vidět pokud on nastoupí a pokud hrát nemůže. Tihle zkušení kluci Stožický, Doležal nebo Pavel Verbíř jsou strašně důležití. Pokud se nám sestava stabilizuje a nebudeme inkasovat laciné branky jako v některých zápasech v úvodu sezony, tak by posun tabulkou směrem nahoru měl pokračovat. Ale víte, jaké je fotbal, tam dopředu nic určit nemůžete,“ dodal Kupka, jenž litoval zranění dvou hráčů.

Debakl ze Srbic napravil Slavoj Žatec. Svěřenci Pavla Koutenského konečně nastoupili na svém hřišti, kde už stojí nová tribuna. Hned z toho byla hubená výhra 1:0 nad Modrou. „Zápas v Žatci byl pro nás velice obtížný, už jen z důvodu velké marodky v našem týmu. Bylo nás přesně jedenáct. Byl to těžký zápas na velkém hřišti s kvalitním soupeřem, který nás nepustil do žádné šance. Bohužel naše aktivita směrem nahoru je velice špatná a je to vidět i v počtu střel v zápase, které se blíží nule. Musíme změnit styl hry a přestat se bát hrát fotbal, jinak to s námi bude za malou chvíli špatné. Zpět k zápasu - gól jsme dostali po penaltě a to se bohužel občas tak stane. Rozhodčímu bych nic nevyčítal a proto musíme zvednout hlavu do dalšího zápasu na domácí půdě kde musíme bodovat," zhodnotil utkání Milan Matějka, brankář Modré.