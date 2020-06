Fotbalisté Brné jsou vítězi krajského poháru! V domácím prostředí zúročili slibnou remízu 3:3 z Vilémova. Vítězství se však nerodilo snadno, drama muselo rozhodnout až prodloužení, po němž slavila Brná výhru 5:3.

Domácí prohrávali už 0:2 a 1:3, přesto nakonec dokázali skóre otočit. Hattrickem k tomu přispěl Jan Králík, jenž dvěma brankami v prodloužení nakonec stanovil výhru svého týmu. „V poločase jsme museli změnit herní styl, stáhli jsme to pouze na tři obránce. A vyplatilo se,“ pochvaloval si po zápase kouč Brné Tomáš Heřman.

Jeho svěřence hnala nejvyšší návštěva, jaká kdy v Brné na fotbal přišla. Obsypané tribuny pojaly více než čtyři stovky diváků! „Pamatuji doby, kdy tu na přebor chodilo třicet lidí,“ usmíval se spokojený trenér. „Myslím, že se jim to muselo líbit. Osm branek, emoce, žluté a červené karty, třicet minut přídavek,“ zamyslel se. „Já bych si to samozřejmě jako trenér rád odpustil, popravdě jsem čekal, že to bude jednodušší, ale nejdůležitější je, že ten pohár je náš. Diváci, hráči a i já tak můžeme být spokojení.“

Hosté hráli už od třinácté minuty v deseti, těsně před poločasem ale musel pod sprchy i domácí Gajdarski a početní výhoda byla rázem ta tam. Brná navíc doháněla dvoubrankové manko. V závěru prodloužení byl vyloučen i Havel, celkem tak v obou finále padlo pět červených karet!

DOBRÉ VÍTĚZSTVÍ, ALE VE ŠPATNOU DOBU

Radost Brné ale kazí fakt, že díky koronaviru bylo už po ukončení nižších soutěží rozhodnuto, že do předkola celostátního MOL Cupu postoupí celky, kterého ho hrály letos. „Bohužel, výhra je nám k ničemu, místo nás si tam zahrají Srbice,“ zalitoval Heřman hořké skutečnosti. „Pro kluky je to zklamání, říkali jsme si, že když už jsme se tam dostali, bude to zajímavá konfrontace, ale i přesto, že se ústecký krajský pohár nakonec dohrál, bylo rozhodnuto takto. Bohužel jsme vyhráli ve špatnou dobu,“ pravil trpce.

Přesto může být jeho tým spokojený. Sezónu zakončil s obrovským pohárem, finanční prémií a před fantastickou diváckou kulisou. A to se rozhodně počítá!

Fotbal, krajský pohár, finále, 2. zápas:

SK Brná – SK Stap-Tratec Vilémov 5:3pp (1:3, 3:3, -5:3p)

Branky: 67., 105. a 117. Králík, 45. Jelínek, 66. Demčenko (z pen.) – 28. a 45. Havel, 37. Malec.

Rozhodčí: Flade – ProvaZník, Kolátor. ŽK: 6:6. ČK: 1:2 (45. Gajdarski – 13. Kurel, 118. Havel). Diváci: 433.

SK Brná: Satek – Morgan (46. Bartoš), Prousek, Beneš, Stach (108. Ren) – Hanich, Jelínek, Gajdarski, Rilke – Králík (C), Demčenko (118. Drbal).