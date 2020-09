Snový vstup do nového ročníku prožívají fotbalisté Libouchce. Podruhé přesvědčivě zvítězili, po výhře 5:1 nad Šluknovem vedou se skóre 12:2 tabulku.

„Za deset let, co trénuji, si takový vstup do sezóny nepamatuji,“ neskrýval maximální spokojenost trenér Libouchce Václav Strádal. „Musím ale říct, že ani jedna z výher se nerodila lehce. Ze začátku na nás byla v obou zápasech znát určitá nervozita,“ přiznal. „V létě jsme ale vhodně doplnili kádr, já osobně jsem velice spokojen, protože jsme našli díky určitým článkům rovnováhu, kterou jsme dlouho hledali. Chemie týmu je teď parádní, sedí to, proto se nám daří,“ pochvaloval si.

„Upřímně, když se podíváte na skóre 12:2, dvě výhry a na to, že jste v první tabulce, neznám trenéra, kterého by to nepotěšilo. Příští kolo ale jedeme do Ledvic, což nebude vůbec jednoduché, takže uvidíme,“ zůstává nohama na zemi.

Zcela opačné starosti mají na Střekově. Dva zápasy, skóre 0:7… Svěřenci trenérů Votavy a Fialy nestačili doma na Černovice, s nimiž padli 0:2. Střekov už mohl doma sice využít početnější lavičku, než před týdnem v Roudnici, nebylo mu to ale nic platné. V 10. minutě si vstřelil vlastní gól kapitán Novotný, po hodině hry zvýšil Fazekaš.

Trápení prožívá v úvodu sezóny i Chuderov. Ten má za sebou dva domácí duely, oba však prohrál a s děsivým skóre 3:12 je poslední. „Říkal jsem, že nás čeká strašně těžký úvod. V prvních pěti kolech máme velice silné soupeře. S Libouchcem nám to ale vůbec nevyšlo, s Ledvicemi už jsme bojovali, jenže soupeř nám ukázal, že je úplně jinde,“ povzdechl si po porážce 2:5 s Ledvicemi kouč Petr Čítek. „Musíme zapracovat na obraně, protože dostáváme strašně hodně gólů. Mrzí mě, že to je po individuálních hrubkách,“ dodal.

Porážku 0:1 ze Spořic si přivezly i Neštěmice.

Fotbal, 1.A třída – 2. kolo:

Libouchec – Šluknov 5:1

Branky: 8. vl. Holešovský, 28. Vlasák, 34. Řezníček, 47. Šum, 55. z pen. Řezníček – 68. Mládek

Střekov – Černovice 0:2

Branky: 10. vl. Novotný, 65. Fazekaš

Spořice – Neštěmice 1:0

Branka: 70. Hašek

Chuderov – Ledvice 2:5

Branky: 68. z pen. Tikovský, 82. Maštalíř – 3. Brejcha, 12. Novák, 24. Koudelka, 58. Koudelka, 71. Bohó