Chlumečtí totiž sice doma zdolali 2:1 Hostovice a po výhře nad Svádovem tak zdolali druhý tým z elitní čtyřky, ovšem Krásný Dvůr v I. B třídě ve skupině C získal tři body a stal se tak, alespoň prozatím, jediným celkem na páté příčce, který se zachránil. Chlumec je podle reorganizačních kvót první na řadě, pokud v krajském přeboru či I. A třídě některý ze zachráněných celků soutěž nepřihlásí, případně někdo ze zachráněných celků I. B třídy přihlásí okresní soutěž.

Namále už ale měli domácí i v samotném zápase. Ačkoliv po půlhodině otevřel skóre Uhlíř, hosté po 66 minutách srovnali. Tříbodovou radost trefil až osm minut před koncem opět Uhlíř. „Do utkání jsme vstoupili aktivně a po půl hodině se dostali do vedení. Soupeři ale lépe vyšel vstup do druhé půle, nás držel vynikající brankář Staněk. Pak se trefil znovu Uhlíř a tato výhra by snad měla znamenat naši záchranu,“ věřil po utkání kouč Chlumce Petr Škvor.

„Uzavření tabulek letošního ročníku a přihlášek do soutěží v příští sezóně je ve čtvrtek. Pak bude definitivně jasno o složení soutěží,“ vzkázal svaz.

I. B třída, 26. kolo:

SFK Meziboří - FK Slovan Chabařovice 6:0 (2:0)

Rozhodčí: Bican. Diváci: 50

Spartak Jiříkov - TJ Svádov-Olšinky 1:8 (1:6)

Rozhodčí: Červený. Diváci: 100.

Jiskra Velké Březno - MSK Trmice 10:0 (5:0)

Rozhodčí: Holly. Diváci: 50.

TJ Chlumec - SK Hostovice 2:1 (1:0)

Rozhodčí: Provazník. Diváci: 100.