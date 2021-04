/FOTOGALERIE/ Čas neúprosně běží, duben se blíží ke konci a vyhlídky na dohrání aktuálního ročníku krajských fotbalových soutěží jsou mizivé. To ostatně potvrdil i sekretář Ústeckého krajského fotbalového svazu Miloš Vitner.

Utkání Brná vs. Horní Jiřetín. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Po pondělním jednání jednotlivých předsedů a sekretářů je jasné, že času je opravdu málo. „V pondělí jsme měli poradu všech předsedů a sekretářů v celém kraji. Tam se rozhodlo, že počkáme do neděle 25. dubna. Pokud by se od dalšího pondělí mohlo plnohodnotně trénovat, to znamená v neomezeném počtu a přístupem do kabin, daly by se soutěže ještě nějak dohrát. Teoreticky by se mohlo rozvolnit, ale prakticky to moc dobře nevidíme. Se všemi předsedy okresních svazů jsme domluveni, že prostě počkáme na pondělí 26. dubna a uvidíme, s čím vyrukuje naše vláda,“ prozradil Miloš Vitner.