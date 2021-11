„Soupeř hrál celý zápas v hlubokém bloku, i přes výraznou převahu se nám nedařilo si vytvořit moc šancí. Naši hru výrazně oživili střídající Bergmann s Brůžou, první jmenovaný nás pak vysvobodil krásným gólem z přímého kopu. Jsme strašně rádi za tyto vydřené tři body, v závěru jsme zkrátka měli více štěstí,“ ulevil si Antonín Marčaník, kouč Pokratic.

Druhý Junior Děčín vůbec nezvládl svou letošní derniéru. Na půdě Českých Kopist prohrál 0:4. Děčínské potopil domácí kanonýr Petr Hýř, který dal všechny čtyři góly.

„Poslední podzimní utkání se nám hrubě nepovedlo. Přes optickou převahu jsme po chybách stoperů dostali dvě branky. Na těžkém terénu byla hra neúčelná a bez překvapení. Po změně stran jsme to přeskupili, ale moc se naše hra nezměnila. Sice jsme druzí, ale podzim je pro nás zklamáním,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Pěknou podzimní rozlučku zažil Chlumec, který vyhrál na půdě Unčína 7:1!

„Hrálo se na hodně těžkém terénu. Od začátku jsme věděli, že na soupeře bude platit rychlá kombinace po zemi, čehož jsme v první půli využili mnohokrát, po hříchu jsme ale dali jen dva góly. Rozhodl úvod druhého poločasu. Domácí dostali dvě červené a zápas už se pak jen dohrával,“ konstatoval Roman Veselý, spokojený chlumecký trenér.

Šest branek padlo v České Kamenici. Domácí nakonec porazili Dobkovice po penaltovém rozstřelu.

„Více než dva body jsme z utkání nemohli vytěžit. První půle byla z naší strany hodně špatné. Paradoxně jsme se zlepšili až po vyloučení. Penalty nám zařídil v závěru krásnou střelou Malina. Hodnocení podzimu je všelijaké. Rozhodně je co zlepšovat,“ má jasno Josef Rákosník, trenér České Kamenice. „Byli jsme po celý zápas výrazně lepší. Rozhodla efektivita v koncovce. Domácí vystřelili tak čtyřikrát na bránu a dali tři branky. My měli takových situací minimálně deset. To jsme šli třeba tři na jednoho…Prostě jsme nebyli efektivní, takže konečný bod je zklamáním,“ hodnotil utkání Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice.

Poslední Union Děčín doma nepřekvapil zkušený Heřmanov. Hosté byli v Bynově lepším týmem a vyhráli 3:0.

„Heřmanov měl převahu a byl lepším týmem. Má kvalitnější hráče a své kvality plně využil. Na druhou stranu jsme neodehráli špatný zápas, nastoupilo hodně mladých hráčů. Zvyšuje se bojovnost. Věřím, že na jaře budeme pro ostatní daleko těžším soupeřem,“ doufá Pavel Horáček, kouč Unionu Děčín.

„Zasloužené vítězství, mohli jsme vyhrát daleko vyšším rozdílem. Samotný Kamil Dančo mohl dát tak sedm branek, domácí podržel brankář. Zápas jsme ale od začátku kontrolovali,“ pochvaloval si Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

V derby zápase porazila Roudnice B 6:0 tým Bohušovic. „Vstoupili jsme do zápasu velice aktivně a v úvodu si vypracovali zasloužený dvougólový náskok. Chtěl bych tímto poděkovat klukům z áčka, kteří nám výrazně pomohli. Vítězství je pro nás důležité, protože jsme se udrželi blízko středu tabulky,“ pravil Bedřich Matoušek, kouč Roudnice B.

Zajímavé utkání se hrálo v Hostovicích. Domácí tam v poločase vedli nad Chuderovem 3:0. Po změně stran ale hosté srovnali, druhý bod navíc urvali po pokutových kopech.

„Nechápu to, nevím, co k tomu mám říct, ještě dnes mi to leží v hlavě. První poločas byl naprosto parádní, měl všechno, co měl mít. Hráli jsme to, co jsme chtěli, vedli vedli o tři branky, tlačili soupeře, ten měl čtyři žluté karty. Po přestávce jsme ale úplně přestali hrát, místo gólu na 4:0 jsme hosty nechali snížit, pak dát i kontaktní gól a vlastní branka v závěru už to jen podtrhla. Při penaltách už pak bylo vidět, že to máme v hlavách a nezvládli jsme ani ty,“ klopil oči Roman Löffler, vedoucí SK Hostovice.