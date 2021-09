Neštěmice v mistrovské soutěži neprohrály rok a 20 dní. V nové sezoně dali v sedmi duelech 50 branek. Předzvěstí jejich sobotního nezdaru bylo pohárové klopýtnutí na hřišti FK Jílové, kde v kombinované sestavě padly 1:4. V Proboštově, který už před sezonou myslel na vyšší příčky, sice Český Lev působil fotbalovějším dojmem, jen to ale na nadšeně bojující domácí nestačilo. Těm kromě pevné defenzivy stačily na výhru dva rychlé kontry.

TJ Proboštov - FK Český Lev Neštěmice 2:0 (1:0). Branky: 37. Záveský, 90. + 2 Brodský. Rozhodčí: Sabo - Hrneček, Červený. ŽK: 4:4. Diváci: 150.

„Myslím si, že důvodem naší porážky byl agresivnější přístup proboštovského celku. Byl důraznější v soubojích, hladovější. Nám vázla rozehrávka. Nevytvářeli jsme si šance, které by zásadně ohrozily bránu soupeře. Nevytvořili jsme herní převahu, jako v zápasech minulých,” vyjmenoval Al-Eraidi příčiny neúspěchu.

Stoper TJ Proboštov Marek Šváb s protivníkem souhlasí. „Myslím si, že rozhodla naše větší chuť po vítězství. Každý podal maximum, o ty tři pro nás důležitý body jsme bojovali. Vyhovuje nám hrát proti takovýmto soupeřům, kteří jsou fotbaloví a jsou v utkání favoritem.”

Svěřenci kouče Martina Nováka předvedli po taktické stránce výtečný výkon. Šváb se pokusil rozebrat, co na soupeře platilo. „Snažili jsme se hrát ze zajištěné obrany. Nešlo ani tak o zdvojování, jako o důsledné obsazování hráčů na naší polovině. Věděli jsme, že jim nesmíme dát prostor. Neštěmice tak hrozily spíše střelbou z dálky, kterou si Ráča (brankář Račuk - pozn. autora) pohlídal. I ve svým věku je pořád skvělej.”

K překvapivému vítězství týmu z Teplicka přispěl možná jeden faktor, o kterém promluvil krajní bek Ladislav Nosek. „My věděli, že se není čeho bát, protože s Neštěmicemi máme dlouhodobě dobré zápasy,” poznamenal.

Na hřišti byl k vidění především boj, fotbalová krása, která do Proboštova i do Neštěmic často chodí na návštěvu, byla tentokrát na jiném pažitu. „Pro diváka ale to byl i tak zajímavý zápas. Jsme rádi, že jsme ho zvládli, navíc s nulou. Porazit lídra je vždy skvělý pocit. Jen teď nesmíme usnout na vavřínech; na tenhle výkon chceme navázat v dalších zápasech,” upozornil Nosek.

Jeho spoluhráč Marek Šváb ještě vylíčil, jak se skolení obra slavilo. „Nebylo to bouřlivější, než je jindy. Spíš taková klasika. Pár kluků vyrazilo ´na dvě´, zbytek se šel věnovat rodinným povinnostem. Ale vítězství si vážíme, opravdu nám udělalo radost. A taky chceme poděkovat fandům, kteří byli slyšet.”

Proboštovský duel podle Al-Eraidiho možná pomůže i Neštěmicím. „Mrzí nás, ale asi nám otevřela oči. Vidíme, že to nepůjde tak hladce, jak šlo doteď. Se vší úctou k soupeřům, se kterými jsme se střetli, nás až v příštích kolech čekají celky, které opravdu prověří naše výkony,” míní fotbalista Českého Lva.