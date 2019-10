Loni patřili libouchečtí fotbalisté ke štikám I. A třídy a poněkolikáté za sebou skončili na předních příčkách. Letos jim ale úvod vůbec nevychází. Kdo nakopne stroj trenéra Václava Strádala?

„Od soboty neslyším nic jiného, než co s tím budeme dělat. Samotného mě to štve, hráče to štve,“ načal hodnocení domácí porážky 0:3 s Černovicemi Strádal. Ta byla už pátou ze šesti zápasů. Jeho tým má nejméně vstřelených branek (9) a krčí se u dna tabulky. „Další utkání, které jsme neměli prohrát, protože si nemyslím, že jsme byli horší. Jenže opět jsme zahodili spoustu šancí, takže jsme si to prohráli sami,“ pokračoval zasmušile.

Krom toho sráží Libouchec individuální chyby. Hned dvakrát si dovolil jeden z domácích stoperů kličku, o míč přišel a soupeři tak daroval dva jednoduché gól. „Děláme tak zásadní chyby,“ kroutil bezradně Strádal hlavou. „Hráči musí začít zase pořádně trénovat, stmelit se a zamyslet se nad tím, jak z toho ven,“ burcuje trenér, který se ale zodpovědnosti nevyhýbá. „Nechci se vymlouvat na zranění a další absence. V Liběšicích se začíná od nuly a musíme se poprat o tři body!“

Čelo tabulky už bodově dotáhly Neštěmice, které mají navíc zápas k dobru. Doma zdolaly Klášterec 4:1. Dvěma trefami zařídil výhru Střekova 3:1 nad Bílinou Dominik Dvořák, penaltovou přestřelku 7:6 zvládl Chuderov proti Liběšicím, díky čemuž má výhru 5:4 na penalty.

Fotbal, I. A třída, 8. kolo (6. hrané):

Neštěmice – Klášterec 4:1 (2:0) B: Memeti, Reischel, Čisár, Kubala.

Chuderov – Liběšice 5:4 PK (2:2) B: T. Řezníček 3 (1 z PK), Elmerich.

Střekov – Bílina 3:1 (1:1) B: Dvořák 2, Štorc.

Libouchec – Černovice 0:3 (0:1)