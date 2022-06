„Bláznivý zápas, který se ale musel divákům líbit. Za stavu 0:3 už jsem nevěřil, že bychom s tím mohli něco udělat. Přišel ale kontaktní gól. Pak soupeřův brankář vyrobil dvě chyby a hodně nám pomohl k vyrovnání. V závěru ale hosté opět udeřili, na to jsme neměli odpověď. Škoda, bod jsme mohli mít. Já se těšil na penalty a taky na to, že je konečně vyhrajeme,“ usmál se David Dvořák, předseda Rumburka.

„Byla to docela divočina, jsem ale rád, že jsme udrželi neporazitelnost a body si odvezli. K domácím to bylo až kruté, hráli dobře. Zasloužili si bodovat,“ řekl černovický trenér Josef Jebavý, který tak výhrou udržel svůj celek na prvním místě tabulky.

Konec sezony už vyhlíží Šluknov, který doma podlehl Roudnici 1:3 a prodloužil tak sérii bez výhry. „Máme problémy se standardními situacemi, lehko inkasujeme na gól se zase nadřeme. Je potřeba posílit a tuhle sezonu už hodit za hlavu,“ má jasno Ladislav Čurgali starší, kouč Šluknova.

„Hráči zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a odhodlání. První poločas jsme splnili vše, co jsme si k soupeři řekli a neslo to i ovoce. Domácí možná více drželi míč, ale my byli efektní i efektivní. Poločasové vedení o tři branky je i důkaz,“ liboval si šéf roudnické lavičky Pavel Hoznédl. „Druhá půle byla poznamenaná tím, že jsme odehráli zápas v jedenácti lidech, posledních dvacet minut po vyloučení Šeby v deseti. Docházely síly, moc fotbalu už tam z naší strany nebylo. Šluknov navíc hnali fantastičtí fanoušci. Kluci ukázali velký morál a konečně i zkušený výkon. I přes inkasovanou branku jsme si výhru nenechali vzít,“ dodal.

Na první body dál marně čeká Střekov, který nestačil ani na Mojžíř, byť padl pouze 4:6. „Splnili jsme povinnost a máme 3 body, ale to je asi tak všechno,“ nebyl spokojený trenér Mojžíře Michal Kubec. „První půle byla ještě v pořádku. Hráli jsme zodpovědně, proměnili šance a soupeře jsme téměř nepouštěli před naší bránu. Druhá půle byla ovšem z naší strany katastrofa. Nedrželi jsme pozice, každý si dělal co chtěl, nebránili jsme. Už jsme si asi mysleli, že se nemůže nic stát. Naproti tomu domácí vstřelené branky povzbudily a prali se o každý gól. Takže opravdu jediné, s čím můžu být spokojený, jsou 3 body za vítězství,“ dodal.