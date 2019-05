Libouchec ve šlágru 21. kola I. A třídy uspěl 3:1 v Neštěmicích a vyhoupl se na třetí příčku před trápící se Roudnici. Výhru 6:3 z Děčína veze Chuderov, po přestřelce uspěl 6:5 na penalty také Mojžíř v dalekém Rumburku. Střekov smázl 5:1 Českou Kamenici.

Hlavní pozornost na Ústecku poutal duel druhých Neštěmic a čtvrtého Libouchce. Hosté začali výborně, po čtvrthodině hry vedli 2:0 a nakonec si odvezli všechny body. „Musím říct, že jsem od Neštěmic čekal větší jízdu,“ prozradil na úvod trenér Libouchce Václav Strádal. „Nám konečně vycházela koncovka, která nás stála body v minulých zápasech. Nyní jsme proměňovali šance, což rozhodlo.“

Kromě tříbodové radosti se Strádalovi zamlouval i výkon jeho svěřenců. „Kluci plnili, co jsem požadoval. Makali, pomáhali si,“ liboval si. „Cílem pro letošek je udržet se v I. A třídě, za tyhle body jsem nesmírně rád, protože pod námi je to v tabulce opravdu divočina.“

Veledůležité dva body z venku přivezl i Mojžíř, který i přes řadu potíží uspěl v Rumburku. „Měli jsme řadu absencí, ještě dvě hodiny před zápasem jsem sháněl hráče, aby nás jelo alespoň jedenáct,“ nastínil nesnadnou situaci trenér Mojžíře Michal Kubec.

„Samotný zápas byl hodně divoký. Kdyby do Rumburku chodili na fotbal diváci, měli by se na co dívat. Našich fanoušků bylo totiž v Rumburku o dva méně než domácích. Za to jim patří velké díky,“ hodnotil zápas, ve kterém jeho svěřenci po většinu času dotahovali. „Chvála patří i hráčům, kteří nic nevzdali a makali jeden za druhého. Z lavičky se na to strašně dobře koukalo.“

Na penalty podržel Mojžíř Šimon Kubec, jenž lapil hned dvě, i díky tomu drží Kubcova družina na šesté, záchranářské místo ztrátu jen čtyř bodů.

Právě šestý je zatím Střekov, jenž doma zdolal Českou Kamenici jasně 5:1 především díky druhému poločasu, který ovládl 4:1. Pátou příčku drží Chuderov, jenž zvítězil i díky hattricku Michala Rohlíka 6:3 na hřišti Junioru Děčín.