„Byl to strašně hektický zápas, pro nás poznamenaný tím, že jsme byli bez pěti nebo šesti lidí základní sestavy. Bylo to těžké, ale kluci to odmakali, výsledek je samozřejmě krásný, ačkoliv se rodil hrozně těžce,“ vyprávěl po utkání nadšeně brankář hostujícího týmu Tomáš Krulich.

Ten byl jedním z hrdinů, v sedmé sérii totiž chytil penaltu domácímu Láchovi. „Penalty prakticky netrénuji, v podstatě to nesnáším,“ pravil se smíchem. „Myslím, že domácí brankář si sáhl na nějaké tři, čtyři, vypadalo to, že to má natrénované líp. Já měl spíš kliku, že to poslední hráč Libouchce kopl pro mě dobře,“ dodal skromně.

Libouchec v první půli spálil moře šancí, dočkal se až po změně stran po důrazu Vlasáka, který využil nedorozumění obránce s brankářem a usměrnil míč do prázdné branky. „Hloupý gól. Říkáme si, že když hráč nehraje, má komunikovat úplně jiným způsobem, a ne že pouští míč a spoléhá se na druhého," litoval Krulich komunikačního šumu se svým spoluhráčem, jenž nechal míč propadnout za sebe.

To se málem stalo hostům osudným, jenže Libouchečtí inkasovali v závěru dvě červené karty a Nové Sedlo dvou mužů v poli navíc využilo. V nastaveném čase trefili hosté ve skrumáži na brankové čáře pravděpodobně ruku jednoho z domácích hráčů, sudí nařídil i přes velké protesty Libouchce penaltu, kterou proměnil v 94. minutě Břečka.

Desítky pak potopily Libouchec i v rozstřelu. Ačkoliv si domácí brankář sáhl na pokutový kop ze hry, i na tři ze sedmi v rozstřelu, nakonec byli šťastnější hosté, jelikož Denis Lácha v sedmé sérii neuspěl.