Do vedení šla sice Brná, jenže Vilémov i díky neproměněné penaltě hostů otočil až na 4:1. Závěrečná stíhací jízda už byla hostům k ničemu. „My měli vést po půl hodině klidně 3:0, ale šance jsme nedali. Závěr jsme ale ubránili a máme cenné tři body,“ podotkl Sklenář.

„Vstup do zápasu byl z naší strany celkem aktivní, dali jsme i první gól, jenže soupeř ze svých šancí srovnal," načal hodnocení ze strany poraženého celku sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Kopali jsme ještě penaltu, kterou ale domácí brankář skvěle chytil, jako kdyby věděl, kam to bude Demčenko kopat. A záhy šli do vedení domácí," krčil rameny.

„Po změně stran se hrálo nahoru-dolu, Vilémov měl hodně šancí a výrazně nám odskočil. My měli na konci ještě nějakou snahu se vzchopit, ale v závěrečném tlaku už nám na vyrovnání zkrátka nezbyl čas. Z naší strany to nebylo dobré utkání, což musíme do dalších zápasů změnit, protože pokud budeme takto přistupovat k dalším kolům, bude nás to stát další body,“ doplnil.